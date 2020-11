Kutyaterápiás foglalkozáson vettek részt a nagykörűi negyedikesek

A Nagykörűi Művelődési Házban a Petrovay György Katolikus Általános Iskola negyedik osztályosainak tartottak kutyaterápiás foglalkozást.

Flasch Péterné Zita szociálpedagógus, terápiás kutyafelvezető Szantál nevű terápiás kutyájával várta a gyerekeket a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer támogatásával. Szantál kutya mudi fajta, kiképzett készségfejlesztő, fogyatékkal élő gyerekek fejlesztését is segíti. Például a számolást könnyebb úgy tanulni, ha azt figyelik, hányat ugat a kutya. Terápiás kutyáival rendszeresen tart foglalkozásokat a Liget úti iskolában is Szolnokon.

A nagykörűi gyerekek megnézhették, mire képes a kutya vezényszóra és megtanulták azt is, hogy kézmozdulattal irányítsák. Nagyon élvezték, hogy a kutya ilyen készséges és ők is tudják irányítani, hiszen egy terápiás kutyának minden körülmények között szót kell fogadnia. A foglalkozáson ösztönzést kaptak a felelős állattartásra. Találós kérdéseket is meg kellett válaszolniuk és aktivizáló játékokat játszottak az igazán rendkívüli könyvtári órájukon.