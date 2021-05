Lakhatással csábítják a szakembereket a jászkunsági településekre

Sorra újulnak meg a megyében a szolgálati lakások, ez nagyrészt a Magyar Falu Program pályázatainak köszönhető. Az önkormányzatok ugyanis leginkább a megfelelő lakhatási körülmények biztosításával próbálják bevonzani a szakembereket a településekre. Van ahol bevált a módszer, de olyan település is akad, ahol továbbra is várják a hiányszakmában dolgozókat.

Ezt ne hagyja ki! Újabb botrányhős politikusról derült ki, hogy még mindig a Jobbik tagja

Kengyelen május végén távozik a település egyetlen, két éve praktizáló állandó háziorvosa. Bár helyettesítőt már találtak a körzetébe, az önkormányzat célja, hogy a községnek újra állandó orvosa legyen.

– Többszöri próbálkozás után tavaly decemberben ismét benyújtottunk egy pályázatot önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítására. Ezúttal a Start-munkaprogramon keresztül sikerült nyernünk 2,7 millió forintot – mondta Gál József, Kengyel polgármestere.

– A tervek szerint ebből a forrásból a jelenlegi család­segítő szolgálat épületét újítjuk fel, hiszen az intézmény új épületbe költözik a működési engedély megszerzése után. A családsegítő épülete eredetileg is szolgálati lakás volt, ezt szeretnénk rendbe tenni, hogy megfelelő színvonalú lakhatást kínálhassunk a jelentkezőnek – tette hozzá a polgármester.

Nem pályázhatnak, amíg tart az adósságrendezés

Tiszatenyőnek ebből a szempontból nehéz dolga van, a település ugyanis adósságrendezési eljárás alatt áll. Bár az ellátás jelenleg biztosított, állandó háziorvosra itt is szükség lenne. De amíg az adósságrendezési folyamat nem zárul le, nem nyújthat be pályázatot az önkormányzat. A középtávú célok között mindenképpen szerepel szolgálati lakás felújítása vagy építése – tudtuk meg Mező József polgármestertől.

– Csak évekkel ezelőtt volt problémánk a háziorvosi helyek betöltésével – mondta el hírportálunknak Jászkarajenő polgármestere. Palya István közölte, igyekeznek mindent megtenni azért, hogy vonzó legyen háziorvosként dolgozni a faluban, és hogy két körzetüknek, valamint a fogorvosi rendelőnek egyaránt biztosítsák a 21. századi feltételeket. A településen immár szolgálati lakás igénylésére is lehetőség van.

– Az egyik orvosi rendelőnket tavaly teljesen felújítottuk, a másik épület rendbetételét pedig hétfőn kezdjük el. Ugyanakkor a közelmúltban újult meg az egészségházunk, melyben a védőnői szolgálat működik.

Tavaly év végén új doktor érkezett Alattyánra

A jászkiséri önkormányzat szolgálati bérlakással próbálja helyben tartani vagy a városba csábítani a szakembereket.

– A mentősöknél és a rendőröknél egy ideig működött ez a kezdeményezés. Nem a lakhatási lehetőségekkel volt probléma, sokkal inkább a bére­zés miatt szereltek le és választottak olyan szakmát, ahol többet keresnek – mutatott rá Lukácsi György polgármester. Hozzátette: a rendőrök és mentősök létszáma jelenleg biztosított a településen.

Alattyánon körzeti megbízottból, fogorvosból, háziorvosból jelenleg nincs hiány, óvodapedagógust is sikerült találni. Huszár Arnold polgármester elmondta, amikor szakemberhiány volt a településen, igyekeztek kihasználni a kor nyújtotta lehetőségeket, és a közösségi oldalon reklámozták az álláshelyeket. Sikeres volt az önkormányzat internetes háziorvos-kereső kampánya, melynek köszönhetően tavaly év végén új orvos érkezett a településre, akinek szolgálati lakást biztosítanak. Megtudtuk azt is, tervezik egy újabb szolgálati lakás kialakítását, valamint a rendőri szolgálati lakás felújítását is.

Más településről jár át a faluba a védőnő

Tiszaroffon van állandó körzeti megbízott, de életvitelszerűen Kunhegyesen él. Vankóné Jekli Anikó polgármester kérdésünkre elmondta, a Magyar Falu Program segítségével felújították a rendvédelmi szakember számára fenntartott szolgálati lakást, és remélik, hogy idővel lakója is lesz. Hozzátette, a védőnő is ritkaságszámba megy a községben, a település ellátását egy Abádszalókról átjáró szakemberrel oldják meg, annak ellenére, hogy nemrég felújították a védőnői szolgálat épületét is.

Hasonló a helyzet Tiszaderzsen is. A község polgármestere, Fótosné Czeglédi Zsuzsanna elmondta, minden szaktudást igénylő feladat ellátott Tiszaderzsen, de ehhez a környező városokban élő szakemberek bevonása szükséges. A településen dolgozó védőnő helyi, de a háziorvos Tiszafüredről, a körzeti megbízott pedig Abádszalókról jár át. A pedagógusok jelentős része helyben él, de közöttük is akad, akik napi szinten ingázik.

– Elégedettek vagyunk a jelenlegi szakemberekkel és a munkájukkal, de hosszú távon szeretnénk, ha helyben rendelkezésre állna védőnő, pedagógus, orvos és körzeti megbízott is – tette hozzá a településvezető.

Abádszalókon két felnőtt háziorvosi körzet van, melyből az egyik három éve betöltetlen, helyettesítéssel oldják meg a körzet ellátását. Mint Balogh Gyula városvezetőtől megtudtuk, pedagógusból is mutatkozik kisebb hiány, a város általános iskolájában jelenleg matematika szakos tanárt keresnek.