Lakossági kezdeményezésből indult az adományosztás

Tavaly novemberben indult útjára az első adománygyűjtő akció Kunszentmártonban. Azóta kamionszám kerültek a rászorulókhoz bútorok és ruhaneműk. A válogatással és egyéb szervezéssel járó feladatokat Csató Erika és Jokity Zita vállalták magukra.

– Nincs mit szégyellni a szegénységen – vallja Csató Erika, aki egy éve koordinálja az adománygyűjtést a tiszazugi városban.

Elmondása szerint először csak lakossági szintű összefogásként indult a kezdeményezés. Ruhák, bútorok, de még műszaki cikkek is érkeztek a felhívásra.

– Nem tudtam, hogy fogadják majd a városban, de pozitívak a visszajelzések. Már tavaly karácsonyra sikerült a helyiek bevonásával tartós élelmiszercsomagokat készítenünk. Részt vettünk a fenyőt és szaloncukrot a legszegényebbeknek programban, azóta töretlenül dolgozunk – elevenítette fel Erika.

Tavasszal a kijárási korlátozások idején ruhaválogatást nem tarthattak, de várták a rászorulók jelzéseit, melyek alapján összekészítették a csomagokat. A szerteágazó tevékenységükbe az is belefért, hogy megszervezzék a hétvégi meleg ebédeltetést.

– Mindig jönnek és jönnek az újabb igények. Szívszorító történeteket hallgatunk végig. Sokszor úgy működünk, mint egy lelkisegély-szolgálat, amiben tudunk abban segítünk, ha nem, akkor tanácsokat adunk. A célunk, hogy minél több szegény embert támogassunk, létre is hoztuk az Angyalszárny civil társaságot – avatott be, majd hozzátette: hosszútávra rendezkednek be, hiszen úgy vélik kereslet mindig lesz.

Az önkormányzat helyszín biztosításával segíti a munkát.

– A régi orvosi rendelőben kaptunk helyet, amit most elkezdtek felújítani, így átköltöztünk a mozi épületébe. Elég nagy a készletünk, folyamatosan várjuk az adományokat – magyarázta.

Az elmúlt egy évben kapcsolatot építettek a Máltai Szeretetszolgálattal és a Magyar Vöröskereszttel, így az ország számos pontjáról érkezik a segítség.

– Ahogy jön, úgy el is megy, szükség van rá – mondta az adományokról.

– A beérkezett dobozokat és zsákokat kiválogattuk. Külön hajtogattuk a csecsemő, a gyermek, a női és férfi ruhákat, cipőket. Nyáron, mikor megtarthattuk a tömeges osztást, heti két alkalmat hirdettünk meg a közösségi oldalon, szép számmal érkeztek a rászorulók – avatott be a részletekbe.

A tavaszi időszakhoz hasonlóan, most ősszel is összekészítik a csomagokat, a megszokott osztások elmaradnak.

– Rendületlenül dolgozunk. Az első hullámban alkalmaztuk, hogy a rászorulók megkereshetnek, jelzik mire van szükségük, mi felírjuk az igényeket, méreteket és egy dobozba rendezzük, így vehetik át – vázolta a jelenlegi helyzetet.

– Mindent megteszünk, hogy az ünnepek idején is támogassuk a családokat – hangsúlyozta Csató Erika, aki szerint ebben az időszakban leginkább a meleg ruházatot és takarókat keresik, de felmerült karácsonyra a tartós élelmiszerekből összekészített csomag igénye is.