Lángok martaléka lett a család otthona

Több méteres lángok csaptak fel a cibakházi Rozgonyi utcában kedden a kora reggeli órákba. Egy családi ház lakhatatlanná égett. Tóth Zsolt Zoltánné Szolnokra indult dolgozni, párja elkísérte a buszmegállóig, de fia a házban maradt. A tűz vélhetően a hálószobából indult, a 18 éves fiú az ablakon ugrott ki, így szerencsére nem sérült meg. Az önkormányzat már szerdán szükséglakást biztosított a családnak, akik bármilyen adományt szívesen fogadnak.

– Nem akartam elhinni, amit látok. Reggel kikísértem a páromat a buszmegállóba. Ahogy mentem hazafelé, láttam, hogy lángol az egész tető… – mondta Gálik Zoltán, majd folytatta. – Be akartam menni a házba, mert tudtam, hogy bent van Krisztián. Ahogy benéztem, láttam, hogy mindenhol lángok csapkodnak. Az utcában lakó testvére jött oda hozzám, hogy Krisztián náluk van, sikeresen kimenekült.

A tizennyolc éves fiú egy szál nadrágban, mezítláb ugrott ki az ablakon, és futott át a szembe szomszédba, a testvéréhez, ők értesítették a tűzoltóságot. A család elmondása szerint először a rendőrség érkezett a helyszínre. Megerősítették, hogy tűz van, és csak később értek ki a tűzoltók.

Németh Ádámtól, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy teljes terjedelmében égett a Rozgonyi utcai, nyolcvan négyzetméteres családi ház kedden hajnalban. A tűz a közelben lévő épületeket is veszélyeztette. Az esethez a kunszentmártoni és a szolnoki hivatásos, valamint a tiszaföldvári önkormányzati tűzoltók vonultak, akik a gáz elzárása után három vízsugárral fékezték meg a lángokat.

– Hatalmasat robbant valami, és pattogtak le a cserepek a tetőről – számolt be a család, akik végignézték, hogy otthonuk a lángok martalékává válik. Az édesanya és párja a nyári időszakban kezdte felújítani a konyhát, új gépeket szereztek be, hűtőt és tűzhelyet is vásároltak, melyek mind odalettek. A tűz vélhetően a villanyóraszekrényből indulhatott.

Bükiné Tóth Tímea, a család legnagyobbik gyermeke már nem lakik édesanyjával, a gyerekkori emlékei mégis a házhoz kötik.

– Az unokáknak szánt karácsonyi ajándékok és a könyvespolc, az ágy, valamint a hálószoba minden bútora hamuvá vált. Az utolsó kanálig minden odaveszett, a fényképek például pótolhatatlanok – mondta Tímea, aki az udvaron mutatta meg nekünk, hogy néhány edényt sikerült megmenteni a házból. Kiemelte: a legfontosabb, hogy senki sem sérült meg.

– Az az egyetlen ruhám van, amiben kedden elindultam dolgozni… – mondta Tóth Zsolt Zoltánné, aki a busszal Homokon járt éppen, amikor menye felhívta a szörnyű hírrel. A Magyar Honvédségnél dolgozó asszonyt a faluban sokan kedvelik, talán ezért is oly’ példátlan az összefogás, amivel segítik a családot.

– Az önkormányzat szociális bizottsága már kedden, rendkívüli ülésen döntött az egyszeri nagyobb összegű szociális támogatás megítéléséről. A polgármesteri hivatal dolgozói is gyűjtést szerveztek, és adományuk már aznap eljutott a bajba került családhoz – mondta Hegyes Zoltán, a település polgármestere, majd hozzátette, hogy szükséglakásban tudtak helyet biztosítani a családnak.

A honvédség a munkatársak által felajánlott pénzadománnyal, egy kis teherautónyi bútorral, valamit egyéb használati tárggyal érkeztek Cibakházára Tóthékhoz.

– Nem is gondoltam volna, hogy ennyien segítenek. Érkeztek tisztálkodószerek, élelmiszerek, az önkormányzat még meleg ételt is küldött nekünk – mondta Tímea. De elmondása szerint is még sok munka áll előttük.

– A leégett ház életveszélyessé vált, tetőszerkezetét lebontjuk, hogy ha elmegyünk előtte, ne emlékeztessen mindig arra a szörnyű napra – részletezték a testvérek, akik mindenben segítik édesanyjukat és párját.

A teljesen új háztartás felépítésével komoly feladat hárul a családra, minden támogatást szívesen fogadnak, legyen szó élelmiszerről, háztartási gépről, ruhaneműről, vagy anyagi segítségről.