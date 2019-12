Laptoppal jutalmazták a tehetséges diákokat

A Karcagi Tankerületi Központ a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola mindhárom tagintézményéből egy-egy szorgalmas, tehetséges diákot laptoppal ajándékozott meg karácsony alkalmából. Ezeket Plósz Csilla intézményvezető adta át a gyerekeknek szüleik, osztályfőnökeik, tanáraik jelenlétében.

– Először is szeretnék megnyugtatni minden szülőt, nem azért kellett az igazgatói irodába jönniük, mert valami rosszat tett gyermekük, épp ellenkezőleg, jutalmat vehetnek át – kezdte köszöntőjét a megilletődött lányok és szüleik előtt Plósz Csilla intézményvezető.

A laptop a Karcagi Tankerületi Központ ajándéka, s azok kaphatják meg, akikre a tagintézmények nevelőtestülete szavazott szorgalmuk, magaviseletük, verseny- és tanulmányi eredményeik alapján.

– A tagintézmény-vezetők és az osztályfőnökeitek tudtak erről, s úgy látom, sikerült titokban tartanunk ezt a meglepetést – folytatta a vezető, látva a megilletődött arcokat, majd átadta az ajándékokat, amit a lányok igazi gyermeki örömmel fogadtak.

Lukács Titanilla Jázmin, a Kovács Mihály Tagintézmény 7. osztályos tanulója testvéreivel nevelőszülőknél él. Osztályfőnökétől, Jobbágyné Ungvári Sárától megtudtuk, diáktársaival önzetlen, segítő, több esetben nagy türelemmel, hosszabb ideig korrepetálta azon osztálytársait, akik tanulási nehézséggel küzdenek.

– Szeretek tanulni, pontosan felkészülni az órákra, még szorgalmi feladatokat is készítek. Otthon is számíthatnak rám a testvéreim. Szívesen veszek részt osztályrendezvényeken, de iskolai ünnepségeken is szerepelek. S az ajándék laptoppal könnyebb lesz a beadandó feladataimat elkészíteni és a sok versenyre is jobban tudok majd készülni, információkat gyűjteni – árulta el boldogan.

Kiss Réka Mária, a Kiskulcsosi Tagintézmény 6. osztályos tanulója, osztályfőnöke dr. Király Józsefné. Réka jeles tanuló, csupán testnevelésből volt négyes. A folyamatos felkészülés, odafigyelés és precizitás jellemzi munkáit, árulta el osztályfőnöke.

– Sok programon, rendezvényen veszek részt, a zene kikapcsol, szeretek énekelni az iskolai énekkarban, a művészeti iskolában pedig furulyázni tanulok. Érdekel az angol nyelv, járok szakkörre is. Szívesen rajzolok, az „Aranyos napok” keretében megrendezett városi rajzversenyen első lettem. A laptopommal sokkal könnyebb lesz a versenyfeladatok beadása is – mondta.

A harmadik díjazott, Tóth Luca, az Erkel Ferenc Művészeti Tagintézmény tanulója, 12 év után az elmúlt tanévben tett zongora tárgyból záróvizsgát, jelenleg kamarazene szakosként tanul itt Zbiskó Zoltánnénál, aki szerint a 17 éves lány tehetséges, kiemelkedően szorgalmas, érdeklődő.

– Az elmúlt években számtalan versenyen vettem részt, ahonnan sok értékes díjat hoztam el, nem volt hiábavaló a sok-sok gyakorlás – állítja Luca, aki a rangosabbak közül a törökszentmiklósi nemzetközi zongoraverseny arany, ezüst minősítését, illetve a jászberényi megyei verseny érmeit említi. De büszke a zsűritől kapott „A legszebb Haydn-mű előadásért” elismerésre is.

– A Nemzetközi Bartók Zongoraverseny országos döntőjén, az Óbudai társaskörben játszhattam, ami óriási élmény volt. Szívesen játszom négykezest tanárommal is, legutóbb Egerben ezüst minősítést kaptunk. Bár Debrecenbe járok középiskolába és az érettségi a legfontosabb, a karcagi zeneiskolába ma is jövök a tanszaki óráimra, mert imádok zenélni – árulja el.