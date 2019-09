Lassan elszakad a cérna a MÁV utasainál

Félórás- órás késések, kimaradó járatok. Egyebek mellett erre panaszkodnak a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalon közlekedők. Olvasóink közül többen is jelezték, hogy a napokban több mint fél óra késéssel indult el a vonatuk a fővárosból. Van olyan utas is, aki a munkából késik el folyamatosan, ami miatt veszélybe került a megélhetése. Már több civil társaság is tiltakozott a MÁV-nál az állandó problémák miatt. Vajon mikor lesz megoldás ezekre az idegesítő, bosszantó problémákra?

– Legalább negyven percet késett a budapesti járat, zsúfolásig volt utasokkal, a vagonban pedig hőgutát lehetett kapni – panaszkodik a szolnoki Dóra. A fiatal lány azt meséli, a MÁV dolgozói sem voltak a helyzet magaslatán, nem tudták megmondani, hogy mikor indulhatnak végre el. Nem ő az egyetlen, aki pórul járt. Enikő nevű olvasónk ugyanezen a vonalon utazott volna, csak éppen Záhony irányába. Azt mondja, nem történt baleset vagy gázolás, de még az időjárás sem indokolta a késést. Mégis húsz perccel később érkezett meg a fővárosból a vonat, mint ahogy a menetrendben szerepelt… A folyamatos késéseket megelégelték az utasok. Múlt hét szerdán egy, a legnagyobb közösségi oldalon szerveződött csoport nyújtott át követeléseket a MÁV székházánál. Több mint nyolcezren írták alá. A petícióban nehezményezték a rendszeres késéseket, a tájékoztatási és egyéb problémákat, elsősorban a Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon. Tüntetést is kilátásba helyeztek. Pénteken pedig az Közlekedő Tömeg Egyesület adott ki közleményt, egyebek mellett ezeket írják: „Több éve folyamatosan késnek a Budapest–Monor–Cegléd–Szolnok vasútvonal járatai, így az utasok szinte sosem érnek be időben a munkahelyükre. Ennek egyik oka a vasúti pálya leromlott állapota, mely következtében több szakaszon is csak negyvennel, sőt hússzal tudnak araszolni a vonatok, emiatt pedig a menetrendet sem tudják tartani, így állandóak a késések." Az egyesület arra is kitért, hogy csütörtökön egy gondatlan markolókezelő „megadta a kegyelemdöfést" a Budapest–Cegléd–Szolnok vasútvonalnak. A markoló kanalával leszakította a felsővezetéket, mellyel Pestszentlőrinc egyetlen használható vágányát is működésképtelenné tette. A teljes vasútvonal leállt, egy órán keresztül egyetlen vonat sem indult Budapest és Monor, Cegléd, illetve Szolnok között, ezt követően pedig egész délután harminc-hatvan perces késéseket szenvedtek el a vonalon utazók. A Közlekedő Tömeg Egyesület felelősségre vonást követel, és a helyzet megoldása érdekében azonnali intézkedéseket kér a MÁV-tól. Új szerelvényeket állítanak be Kérdéseinkkel megkerestük a vasúttársaság sajtóosztályát, de ezidáig nem kaptunk választ. Loppert Dániel, a MÁV sajtószóvivője egy rádióinterjúban az utasok panaszaira reagálva azt mondta, hamarosan öt darab új emeletes motorvonatot állítanak forgalomba a Cegléd–Szolnok vonalon. A hatszáz férőhelyes szerelvényekkel a zsúfoltság is csökken majd, ráadásul a vagonok klimatizáltak, tisztábbak és modernebbek is lesznek. A menetidő csökken majd, mert ezek a motorvonatok jóval gyorsabbak, mint a jelenlegiek. Úgy véli, a legtöbb gondot a kieső mozdonyok okozzák, az új motorvonatok üzemkészsége viszont a korábbiaknál sokkal jobb lesz. A Cegléd–Szolnok vonal biztosítóberendezéseinek rendbetételére a jövő évben hatmilliárd forintot különít el a MÁV. A cikk témájával kapcsolatban véleményt is írtunk, ezt ide kattintva olvashatják. Borítókép: 2019. július 30., Szolnok – bemutatták a MÁV-Start Zrt. első húsz, saját forrásból gyártott, nemzetközi forgalomra alkalmas, újgenerációs InterCity (IC+)-kocsiját a szolnoki MÁV Járműjavítóban. Fotó: Mészáros János