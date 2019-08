Azok a háborús idők, amikor az ember magát fogta a hámba

Bizonyára akadnak Szolnokon, akik még emlékeznek egy kétkerekű járművet húzó, kicsit bicegő emberre. Többnyire a piac környékén tanyázott, vagy ha megrendelője akadt, akkor az utcákon araszolt lapos taligájával úti célja felé. Egy időben még segítője is volt, aztán a jármű, gazdájával együtt kikopott a városképből.

Távozásával egy igen régi, sokszor szükség szülte szállítási mód tűnt el az idők homályában. A talicskát, a rövidtávra szánt házi járművet leszámítva az apostolok lovát, vagyis a saját lábát általában nagyon ínséges időkben fogta be valaki kocsiba, amire megyénkben is gyakran akadt példa.

A jobb sorsra érdemes, de sajnos azzal nem mindig élő Kun László királyunk is ránk hagyta egy ilyen jármű emlékét. Az ő uralkodása alatti zűrzavarban úgy elfogyott az igavonó barom, hogy az emberek magukat fogták a hámba. Ebből lett aztán a taligát jelölő, nem túl hízelgő, László szekere elnevezés.

Háborús időben Szolnok népe is többször szorult hasonló sportra, de később is találunk említést efféle kényszer szülte megoldásokról. Vörös Istvánnak, a Verseghy Könyvtár által Kósa Károly szerkesztésében közreadott, Rajzok Szolnok város múltjából című munkája még a 19. század második feléből is emleget ilyeneket.

Leírása szerint az 1863–64-es években akkora szárazság volt, hogy takarmány hiányában vagy jórészt elhullott az igavonó jószág, vagy magát vinni alig maradt ereje. Ezért maguk az állattartó gazdák is taligára, talicskára, télen kézzel húzott szánkóra fanyalodtak, ha valahova szállítani kellett valamit.

Azt is feljegyezték, hogy a város egyetlen, a mai szak­munkásképző táján állt, Heinrich Lang festőművész által is megörökített szárazmalmában is lovak helyett emberek jártak körbe-körbe, hogy valamiképpen megőrölhessék a megmaradt kevés gabonát. Egy olyan városban, ahol máskor a lakosság jelentős része fuvarozással egészítette ki jövedelmét, ez a baljós állapot nem kis érvágást jelentett az ebből is élő embereknek.

Ráadásul a nagy szárazságban még a Tiszával is baj lett, mert a megszokott vízmerítő helyektől is sokáig csak nehezen férhettek hozzá a folyóhoz.

Persze, az emberi erővel való fuvarozáshoz nem mindig kellett valami természeti katasztrófa. Elég szegény ember került jobb időkben is, aki más híján ilyen munkával tudta megkeresni a betevő falatját. Valamikor az írás elején említett polgártársunkon kívül is sok hordár volt a városban.

Nem beszélve a vasútról, ahol kifejezetten ezzel foglalkozó alkalmazottak sora várta az utazóközönség csomagjait. A hordárok, amikor még bőven voltak, még számmal ellátott egyensapkát is hordtak, hogy egy csomag körüli vita esetén a megrendelő könnyen azonosítani tudja őket.