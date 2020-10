Látássérültek próbálhatták ki kreatív tehetségüket Szolnokon

A járvány csillapodásával nyáron a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületénél is újraindultak a programok.

A szervezet Móra Közösségi Terében működtetett szakkörök egy pályázatnak köszönhetően valósulhattak meg. A népdalszakkör jó pár érdeklődőt vonzott, a zene iránt fogékony tagok Magyarné Szűcs Erika népdalénekes útmutatásával énekeltek. Több tájegység népdalait sajátították el kizárólag hallás után, tudásukat szeretnék majd bemutatni is, elsősorban az egyesület rendezvényein.

A nemrég zárult szövőszakkör is annyira sikeresnek bizonyult, hogy a tagok kérték a folytatását. A érdeklődőket a technikai fogásokra Sárándi Gabriella oktatta, akinek bár saját bevallása szerint kihívás volt látássérülteknek megtanítani a kézművesfogásokat, de jó példaként állt előtte mestere, aki a budapesti Vakok Intézetében tanít.

Az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban többen paverpol-foglalkozásokon is részt vettek, valamint lehetőség volt a Napsugár Gyermekházban tartott kézművesprogramokon is különféle technikákat elsajátítani. Fogyatékosságuk ellenére a különféle technikákban meglepően ügyesnek bizonyultak az alkotók, számos dísztárgyról ránézésre nem is gondolná az ember, hogy látássérült személy műve.

Az alkotásokat a nagyközönség is megtekintheti. A múlt héten nyílt e tárgyakból kiállítás „Tapintható gondolatok” elnevezéssel a szolnoki Damjanich János Múzeumban. A különleges tárlat október 22-ig tekinthető meg, és mint a cím is sugallja, a művek tapogathatóak.