„Láthatatlan vacsorára” hívták a szolnoki önkénteseket

Különleges szemléletformáló programmal emlékezett meg a fehér bot napjáról a minap a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház (CsEÖH).

„Láthatatlan vacsorát” rendezett látó személyeknek, hogy ezzel is támogassa a vakokat és látássérülteket, egy estére átélhetővé téve mindennapjaik nehézségeit.

Az egyik szolnoki vendéglátóhelyen megtartott rendezvényt a Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egyesületének két tagja, Musitzné Pál Renáta ügyfélszolgálati vezető és a látónak született, ám később betegség következtében látásának kilencvennégy százalékát elvesztett Gárdai Tünde segítette.

A CsEÖH nem először szervezett ilyen jellegű érzékenyítő programot.

– A Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak országos hálózatából egy jó gyakorlatként adoptáltuk ezt a kezdeményezést. Minden évben újabb és újabb elemekkel fejlesztjük tovább ezt a programot, mely jó alkalom arra, hogy erősítsük az empátiát, toleranciát. Minden évben változik a vacsorára meghívottak célcsoportja, korábban vendégül láttuk már a közigazgatásban dolgozókat, a civil szervezetek vezetőit, ezúttal pedig az üzleti szférát céloztuk meg a Rotary Klub Szolnok tagjainak meghívására – mutatott rá dr. Nagyné Varga Ilona igazgató.

A vacsora résztvevőinek a látás használatát kizáró szemtakaróban kellett fehér bot vagy kísérő segítségével az udvarról bevonulni, és elfoglalni helyüket az asztalnál, majd elfogyasztani egy háromfogásos vacsorát. Az étkezés végén mindenki beszámolt arról, hogy boldogult, miként élte meg ezeket a tapasztalatokat, milyen érzéseket váltott ki bennünk az este. Volt, akire nagyon mély benyomást tett, hogy belekóstolt a vakok világába.

A programon tanácsot kaptak ahhoz, hogyan kell látássérült embert kísérni, megtudták azt is, a vakok az étkezésnél az eszközök helyzetét és az ételek tányéron való elhelyezkedését az óramutató járásához viszonyítva határozzák meg. Megismerkedtek a Braille-írással is – mindenki kapott egy pontírással készült névjegykártyát. A vakon való étkezés kihívásait pedig saját maguk is megtapasztalhatták.

Musitzné Pál Renáta összegezve tapasztalatait úgy vélte, hogy ez volt az eddigi legpozitívabb fogadtatású vacsora.