Látványos szakaszához érkezett a felújítás Szolnokon

Gőzerővel dolgoznak a szakemberek a belvárosi templom, és a hozzá kapcsolódó kolostor felújításán. A fejlesztések a megyeszékhely ikonikus épületegyüttesének csaknem minden pontjára kiterjednek. A terv az, hogy november végén újra legyen szentmise a templomban.

– Már a hétvégén megkezdődik a szekkók renoválása a templomhajó első részében. A hátsó részben ezek a munkálatok korábban már befejeződtek – számolt be róla Máthé György esperesplébános. Hozzátette, hogy a szomszédos kolostor helyreállítása is nagy erőkkel zajlik. Jelenleg az elektromos hálózat kiépítésén dolgoznak a szakértők.

– A belvárosi templom tetőzete lassan elkészül, és talán május végéig megoldódik az épület külső tatarozása is. Ugyancsak most zajlanak a templom alatti temetkezőhely betonozási és villanyszerelési munkái. Ezek befejezése a nyári időszakban várható.

Máthé György kiemelte, hogy a közeljövőben a kolostor külső tatarozása is elindul, és rövidesen a gépészeti munkáké lesz a főszerep.

– Most már a látványosabb dolgok következnek. Bizonyos területeken például már lehet látni, hogy milyen lesz a színvilág a munka végeztével.

Elhangzott, hogy a mostani renoválás azért is kiemelt jelentőségű, mert régóta nem volt hasonló beavatkozás a kolostorban. Itt az 1950-es években voltak ugyan felújítások, de ezek önmagukban kevésnek bizonyultak. Igazán jelentős helyreállítás utoljára 110 éve történt a helyszínen. Amikor 1950-ben a kommunisták elvették a kolostort, nagy részét leánykollégiummá alakították át. A mostani elképzelések azonban azt célozzák, hogy eredeti formájában tündökölhessen az épület.

Szintén a kiemelt célok között szerepel, hogy a konyhát nagyobb közösségi rendezvényekkor is használni lehessen. A korszerűsítések része továbbá a szobákban kiépítendő internetcsatlakozás, az akadálymentesítés, ahogyan egy lift beépítése is. Máthé György rámutatott, a kolostori munkák előreláthatólag késő ősszel érnek véget, és terveik szerint november 29-én már szentmise is lesz a templomban.

Az egyházi épületegyüttes védelméhez egy teljesen új villámhárító rendszer is hozzájárul.

– Nyáron egy óriási daru megy majd fel a keresztig, ez segíti majd a telepítést. Ez várhatóan igencsak látványos lesz, a munkagép miatt valószínűleg a forgalmat is le kell állítani.

A felújítások miatt szinte teljesen kiürítették az egykori kolostort, pillanatnyilag csak az iroda működik benne.

– Rengeteg munkánk volt a kipakolásban. Harmincéves kiselejtezni való bútor, és számos más tárgy gyűlt össze az idők során. Köztük olyan dolgok is, amelyeket még a korábbi kollégiumból örököltünk meg.