Látványos szakaszához ért a kerékpárút építése

Az első mederelem beemelésével látványos szakaszához ért a Poroszló és Tiszafüred közötti, részben a Tisza-tó feletti kerékpárút építése, mely kiemelten fontos közlekedésfejlesztési projekt Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye térségében – közölte csütörtökön a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. az MTI-vel.

A társaság tájékoztatása szerint a mintegy 6,5 kilométer hosszú szakasszal a Tisza-tavi kerékpárút olyan jelentős része készül el, amelyen a gépjármű-forgalomtól fizikailag elválasztva haladhatnak át a kerékpárosok a Tiszán, valamint az Eger és Szomorka patakokon.

Az épülő létesítmény egyaránt szolgálja a térség közlekedési és turisztikai kerékpáros igényeit, emellett a Tisza-tavi kerékpárút részeként megteremti a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeit a két település között, a 33-as főút mentén.

Jelezték: a beruházás keretében elsőként egy 280 méter hosszú tiszai kerékpáros híd készül el. A 350 tonna acélszerkezet előszerelése még tart a Tisza-parton kialakított szerelőtéren, a mederhíd-elemeket pedig csütörtöktől egyenként emelik a helyükre.

A hídelemek beúsztatása két 40 méteres bárka segítségével történik, amelyeken egyenként 200 tonna teherbírású autódaruk helyezik párhuzamosan a szerkezetet az alépítményekre. Az átkelő acélszerkezete várhatóan november végére nyeri el végleges formáját – olvasható a közleményben.

A NIF arról is beszámol, hogy a Poroszló és Tiszafüred közötti kerékpárút nyomvonalán az említett műtárgyon kívül további három hídszerkezetet, illetve többek között két támfalat és vasúti keresztezéseket is kialakítanak. Ezek kivitelezése ugyancsak megkezdődött, és várhatóan jövő májusban fejeződik be. A fejlesztés az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából, a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában, hazai forrásból valósul meg.