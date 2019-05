Látványos technikával varázsol a szolnoki motorépítő

Véséssel díszítette motorját Banáth Tibor , aki a május eleji Motorépítő Bajnokságon kategóriájában második lett, és a show legjobbja címet is elnyerte. A gép közel egy éven át készült a díszítéseket szabad kézzel rajzolta a művész. Az eredetileg cukrász végzettségű Tibor mesterötvöstől tanulta a díszítés tudományát.

– Az eredeti szakmám cukrász, az is a kézügyességből fakad, ebből fejlődött ki bennem ez a motorvésnökség – kezdte történetét a szolnoki Banáth Tibor, aki az EMAT – XXII. Devils Motor Show és XI. Rusty Rodders Hot Rod Show-n két elismerést is bezsebelt május elején.

A motorok vésése, díszítése Kaliforniában honos, ott már művészeti ágként tekintenek rá. Magyarországon Tibor készítette el az első ilyen típusú járművet, amivel a megméretésen a kategóriájában második lett, és a show legjobbja címet is elnyerte.

– Már közel harminc éve motorozom. De amikor először vésett kétkerekűt láttam, már akkor megfogalmazódott bennem, hogy egyszer én is szeretnék készíteni. Volt egy álmom, de nem tudtam, hol induljak el, ki fog megtanítani rá.

– Pataki Ferenc ékszerész indított el a pályán, az ő tanácsára végül Kaposszerdahelyre kerültem továbbképzésre, Rónai Attila mesterötvöshöz, aki a Szent Korona másolatait is készítette. Elmondtam neki az elképzeléseimet, és ő tanított meg a vésnökség alapjaira – mesélt a kezdetekről Tibor. A fiatalember szerint nehéz fémmel dolgozni, ezt is meg kellett szoknia.

– Saját erőből indult a folyamat, meg kellett teremteni az anyagiakat, hogy elindulhassak ezen az úton. Amerikából rendeltem eszközöket, gépeket, valamint rengeteget rajzoltam és gyakoroltam.

– Tudtam, ha komolyan szeretnék ezzel foglalkozni, mintegy promócióként a saját motoromat kell elkészítenem. Nem is gondoltam volna, hogy ekkora sikereket érünk el – vallotta be Tibor.

– Egy alap amerikai motorkerékpárom van, amit darabokra kellett szedni. A huszonhat alkatrészt három hónapig éjjel-nappal véstem, a nehézségét az adta, hogy nagy felületen kellett dolgozni, így egy alkatrész készítése sokszor napokig is eltartott, majd újra is krómoztam azokat. A jármű típusa dönti el, mi illik hozzá.

– Az enyém egy mexikói stílusú, amit gótikus, barokk mintákkal, virágokkal díszítettem, és még a fényezést is ehhez igazítottam, fantázianevének a Chica Malát választottam (spanyol, jelentése: Rossz Lány).

A budapesti Radical Garage munkatársai közel egy éven át szerelték össze az alkatrészeket. Úgy tűnik, megérte!

– A verseny lehetőséget biztosít, hogy külföldi eseményekre is nevezhessek, így idén Svájcba és Ausztriába is utazok majd, remélve, hogy akár keresletet is teremthetek ennek az iparágnak itt, Európában.

– A későbbiekben pedig a motorvésés mellett az ékszeriparral is szeretnék foglalkozni, melyben a megvalósítás főleg az ötletgazdagságon múlik – emelte ki Tibor.

Minőséget és szépséget is értékeltek

A Magyar Motoros Klub zsűrije több kategóriában értékelte a bajnokságra benevezett motorokat. Az ékszeriparhoz kapcsolódó művészet során, Banáth Tibor által elkészített motorok általában a nőknek tetszenek jobban, de a budapesti motor show-n, a nemzetközi értékelőbizottság tetszését is elnyerte.

A szakmai szemek szigorú követelmények alapján vizsgálták a benevezett kilencven motort, értékelték a fényezést, a stílust, a minőséget, az ötleteket és természetesen az összhatást is.