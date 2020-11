Leaszfaltozták a falu egyik leghosszabb utcáját Tiszasülyön

Nem panaszkodnak már a közlekedési viszonyokra a tiszasülyi Dózsa György út lakói és az arrafelé autózók. Az utca ugyanis, az érintettek nagy örömére, teljes egészében aszfaltborítást kapott. Az önkormányzat pályázati pénzből valósította meg e fejlesztést. Egy másik problémás helyszínen pedig saját költségvetése terhére zúzottkővel orvosolta a kátyúsodást.

A Magyar Falu Program önkormányzati tulajdonú út építésére, felújítására kiírt pályázatán Tiszasüly is elnyert több mint 18,106 millió forint támogatást, így végre szilárd borítást kaphatott a már sokak által régóta kifogásolt minőségű út. Mint Nagy Richárd polgármester hangsúlyozta, ez volt a falu második leghosszabb olyan utcája, ahol csak útalap, zúzottköves borítás volt. Ez a megoldás azonban nem tartós, különösen olyan utcában, ahol sokan laknak és nagy a forgalom, így a Dózsa György út is nagyon kikátyúsodott az elmúlt évek során.

– Voltak olyan gödrök, amire kerékpárral sem volt jó rászaladni, Egyszer én is majdnem felborultam így, a kormányra tett teli szatyrok miatt nem vettem észre a kátyút, egy szembe jövő kocsi miatt meg nem is nagyon tudtam kitérni – mesélte egy közelben lakó asszony.

– Esőben meg a pocsolyákat is kerülgetni kellett. Nagyon jó, hogy megcsinálták az utat!

A 582 méter hosszú utcában a munkálatokat még a hónap közepén szerették volna elvégezni, ám végül egy hét csúszással helyezték ki az aszfaltot, amiatt egyes lakók aggódtak is, hogy esetleg mégsem lesz rendbe téve az utca, mégsem lesz burkolat az úttesten.

– Két nap alatt hatvanöt milliméter eső esett, ezért kellett elhalasztani az aszfaltozást – mutatott rá a polgármester.

– De most már teljesen kész. Az utcában persze nagyon örültek, bár mindig vannak olyan lakosok, akik kifogásolják, hogy miért nem előttük javítottuk ki az utat. Van egy másik, 720 méteres, szintén nagyon rossz állapotú út, amit sokan használnak, azt pedig önerőből javítottuk. Az sem aszfaltos, most is négy-öt centiméter vastagságban zúzottkővel terítettük. Valamikor fel volt szórva kővel, de már tönkrement, kátyús volt, saras. Most az is járható – számolt be róla a polgármester.