Legendás focistát alakít a színpadon a szolnoki Baranya Dávid

Baranya Dávid arra egyelőre nem szolgáltatott hitelt érdemlő bizonyítékot, hogy remekül tud futballozni, és arról sincs tudomásunk, hogy a labdarúgó Aranycsapat 2015-ben elhunyt tagja, Buzánszky Jenő tudott volna táncolni és énekelni. Sajnálatosan e két kiválóság térfélcseréjére ma már nem kerülhet sor. Egyoldalú szerepcserére azonban igen, hiszen a szolnoki származású Dávid egy évvel ezelőtt a legendás focista bőrébe bújt.

A tavaly augusztusi, Erkel színházas ősbemutatója óta fergeteges ovációkkal járja ország körüli túráját a „Puskás, a musical” című zenés színpadi darab. A mások mellett Galambos Attila, Szente Vajk, Juhász Levente és a koreográfus Túri Lajos Péter által jegyzett musical a valaha volt legsikeresebb és világszerte legismertebb magyar labdarúgó, Puskás Ferenc „Öcsi” életét tárja szórakoztató módon a nagyközönség elé.

Puskás neve bármikor és bárhol önmagában is megállná a helyét. Ha pedig „legaranyosabb” társaságát, az Aranycsapatot említjük, Öcsin kívül az egykori legendás nemzeti tizenegy, illetve Sebes Gusztáv szövetségi kapitánnyal, a cserékkel, továbbá Östreicher Emil sportmenedzserrel és Szepesi György rádióriporterrel kiegészülve jóval tucatnyi felett voltak azok, akik hajdanán sportélményeket, ma pedig, a „Puskás, a musical” darab által katartikus színházi impulzusokat nyújtanak a nagyérdeműnek.

Köztük volt és van Buzánszky Jenő is, akit a zenés színházban eredeti, első szereposztásban a szolnoki Baranya Dávid táncművész alakít (a musical másik megyei érdekeltségű szereplője a nagykörűi Barát Attila, aki Puskás „Öcsi” édesapját formálja meg a darabban).

– Óriási megtiszteltetésnek éreztem, amikor Szente Vajkék felkértek, hogy én legyek Buzánszky. Nem csupán azért, mert casting nélkül ajánlották fel a lehetőséget, hanem mert egy, a közelmúltban is köztünk élő legendás magyar sportoló megformálását bízták rám – beszélt a szerepválogatás előzményeiről Dávid.

– Az Aranycsapatról talán még a legfiatalabbak is hallottak már dédapjuktól, nagyapjuktól, netán apukájuktól is. Természetesen nekem is bő információm volt a társaságról, a korszakról.

– Amikor rám osztották Jenő bácsi szerepét, az addigi információimat kiegészítettem életrajzi könyvek, lexikonok és videók alapján.

– Egy időutazáson mentem keresztül, mely segített megérteni, és ezek után hitelesen megformálni a szerepet. Buzánszky Jenő a musicalben nem folytat különösebb prózai társalgásokat, a műfaj sajátossága révén én leginkább csoportban szereplek, főleg a táncos munkásságom van jelen, de persze énekelnem is kell – részletezi saját alakítását Dávid.

A szolnoki származású táncos a mű fogadtatásáról is szólt.

– Bárhol jártunk a darabbal, rendre telt ház, és álló taps érkezett a nézőtérről.

– Az eddigi tizenegy előadásunkat tizennyolcezer néző látta, mivel a történet és a darab is rendkívüli és egyedülálló. Így együtt nem marad el a siker – mesélt.

Dávid 1986-ban, Szolnokon született. Az általános iskolát a Fiumeiben járta, és kalandvágyó fiatalemberként, tizennégy esztendősen úgy gondolta, felvételezik a Talentum Táncművészeti Szakközépiskolába. Még a középiskola elvégzése előtt státuszt kapott a Budapest Balettnél. Aktív résztvevője volt a társulat által szervezett turnéknak. Így jutott el Németországba, Svájcba, Franciaországba, Kanadába. Tizenöt évvel ezelőtt az egyik vezető kereskedelmi televízió tehetségkutató versenyén harmadik helyezést ért el.

Pályája ettől kezdve meredeken felfelé ívelt. Táncművészi képzettségét idehaza és külföldön is kamatoztatta. Két évet Németországban dolgozott a legnagyobb musicalszínházakban, dolgozott óceánjáró hajón, valamint az Egyesült Államokban, Massachusettsben oktatott egy tánciskolában is. Legutóbbi vendégszereplése Bécsben volt, ahol egy évadot töltött el a Ronacher musicalszínházban.

Tavaly részt vett a TV2 „Dancing With The Stars” című műsorában, ahol az első szériában Détár Enikő színművésszel lépett fel. A második évadra már elkezdték a felkészülést, ahol Dávid új partnere dr. Hevesi Kriszta közismert sport- és szexuálpszichológus lesz.

Dávid régóta egy időben több produkcióban is szerepel. Nincs ez másképp most sem. Ezért aztán igen elfoglalt, de hát épp ezért választotta ezt a pályát a Fiumei után…

– Több alkalommal a Nemzeti Színház darabjaiban is szerepeltem, de egyéb produkciókkal is járom az országot. A Puskás-művön kívül az egyik legkedvesebb alkotás, melyben részt veszek, a Vámpírok bálja musical. Ha azonban e darab után leveszem az álarcom, és a tükörbe nézek, rögtön Buzánszky Jenőt látom. Hiába, ez már a szakmával jár együtt…