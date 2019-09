Leginkább állatvédő szervezeteket támogatunk az adónkból

Tovább csökkent megyénkben azok száma, akik rendelkeztek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról. Ennek ellenére mintegy nyolcmillió forinttal több felajánlás érkezett a civil szervezeteknek, mint tavaly. A magánszemélyek idén is főként az állatvédőket támogatták.

Egyre kevesebben ajánlják föl személyi jövedelemadójuk egy százalékát. A napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közzétette, hogy mennyi felajánlást kaptak az arra jogosult civil szervezetek az szja-ból, mellékelve azt az adatsort is, hogy a civilek hány magánszemélytől kapták a nekik jutó összeget.

Tavaly még majdnem 39 ezer ember ajánlotta föl adója kis részét egy általa kiválasztott megyei egyesületnek, alapítványnak, idén már csak 36 585-en tették meg ezt. 2016-ban pedig még 71 és fél ezren tettek rendelkező nyilatkozatot megyénkben. Az elmúlt két esztendőben 40 ezer körül volt ez a szám, a nagy törés 2017-ben következett be, amióta a NAV elkészíti a magánszemély-adózók adóbevallását, akiknek csupán jóvá kell hagyniuk azt, ha egyetértenek a számokkal.

Az adózóknak külön kell rendelkezniük adójuk egyházi és civil szervezeteknek fölajánlható egy százalékáról. Lehettek persze olyan megyei adózók is, akik nem megyei civil szervezetet segítettek, de olyanok is, akik már csak külföldön adóztak, de más miatt is csökkenhetett az szja-t fizető adózók száma.

Ha a támogatók száma csökkent is, a fölajánlott összeg legalább növekedett, 170 millió 70 ezer 586 forintra, ami 8,3 millió forinttal haladta meg az egy évvel korábbit. A támogatásban részesült alapítványok, egyesületek száma is emelkedett, ebben az évben 917 szervezet kapott legalább egy személytől fölajánlást. Már tavaly is kilencszáz fölött volt számuk, 2017-ben azonban 888 megyei civil szervezet kapott pénzt. A fölajánlott összeg egyébként 2015 óta folyamatosan emelkedett, 2017-ben azonban itt is volt egy kis visszaesés, de azóta évről évre egyre több pénzen osztozhatnak a megyei civilek.

Megyénkben évek óta a jászberényi, főként mentőkutyák kiképzésével foglalkozó Kutyákkal az Életért Alapítvány a legkedveltebb civil szervezet. Nekik 2821-en tettek felajánlást, így 12 millió 768 ezer forintot gyűjtöttek össze. A felajánlók száma csökkent tavaly óta, az összeg viszont közel félmillió forinttal nőtt.

A szolnoki Kéz a Mancsért Civil Állatvédő Egyesülethez 4 millió 904 ezer forint érkezett, ezerhuszonhat felajánlótól. Az ő esetükben a felajánlók száma és a kapott összeg is csökkent, az utóbbi mintegy 800 ezer forinttal.

A harmadik legtöbb felajánlást begyűjtő Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány Közhasznú Szervezet az előző évhez képest majdnem félmillió forinttal több támogatásban részesül idén, ez 4 millió 691 ezer forintot jelent 936 felajánlótól. Tavaly kevesebben jelölték meg őket kedvezményezettként, így minden téren növekedést könyvelhetnek el.

A Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítvány is több mint négymillió forinttal gazdagodhat idén. Rájuk 978 felajánló gondolt, és nekik is félmillió forinttal utal többet az adóhivatal, mint tavaly.

A számokból kitűnik tehát, hogy az első és a második helyen lévő civil szervezetnek felajánlott összegek között ugyanúgy, mint tavaly és tavalyelőtt, hatalmas, majdnem nyolcmillió forintos különbség van. Az első öt helyezett esetében pedig már harmadik éve változatlan a sorrend.

Míg tavaly tizennyolc civil szervezet támogatása érte el az egymillió forintot megyénkben, ebben az évben tizenkilencé. A táblázatban szereplőkön túl A Szolnoki MÁV Kórházért Alapítvány, A Verseghys Diákokért Alapítvány, Az Emésztőszervi Betegségek Megelőzéséért, a Bánffy Katalin-Varga Katalin Alapítvány, Egyházi Iskoláért – a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola, Jászberény támogatására – Alapítvány, a Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány, a Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete, a Jászság Egészségéért Alapítvány, valamint a Tehetséget 2000.

A legkisebb összeget idén, 1326 forintot, a karcagi Sport Élet Egészség Alapítvány részére utalhat majd ki az adóhatóság.

Főként az állatvédőket támogatjuk

A tíz legnépszerűbb civil szervezet közül kilenc állatvédelemmel foglalkozik. Egyedül a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mentőalapítvány „lóg ki a sorból.” Ezzel szemben tavaly a top tízbe még a Jászság Egészségéért Alapítvány és Az Emésztőszervi Betegségek Megelőzéséért is szerepelt.

A legtöbb felajánlásban részesülő Kutyákkal az Életért Alapítvány azonban szerteágazó tevékenységet folytat.

Szabó Gábortól, a Kutyákkal az Életért Alapítvány vezetőjétől megtudtuk, azonkívül, hogy egy kis állatmenhelyet üzemeltetnek, fő tevékenységük a mentőkutyás szolgálat. Így rendőrségi, katasztrófavédelmi vagy lakossági felkérésre személykereséseket is végeznek. A szervezet egy kéthektáros mentőkutyakiképző-bázist is üzemeltet, amelyet az összes magyar mentőkutyás szervezet térítésmentesen használ. Éppen ezért a fenntartása, folyamatos bővítése óriási költségekkel jár. Mindezek mellett vakvezető kutyák kiképzésével is foglalkoznak.