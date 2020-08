Légtisztítót keresel? Hoztunk néhány ötletet

A levegőtisztító készülék egy egyszerű berendezés, amely megszűri a levegőt a helységekben, megtisztítja azt a szennyeződésektől és allergénektől, mint például a por, baktériumok, penész vagy pollen. Az ilyen berendezésnek mindenki nagy hasznát veszi, de főleg az olyan háztartásokban jön jól, ahol él allergiás, dohányos, háziállat, vagy az ingatlan helyezkedik el a település egy nagyon forgalmas területén.

A boltokban rengeteg fajta készülékkel találkozhatunk, változó árkategóriákban. Hogyan tudod kiválasztani a legmegfelelőbbet? Ebben segítünk most neked. Vizsgáld a következő paramétereket:

A szűrés minősége

A szűrés hatékonysága minimum 80% kell legyen, a drágább modellek esetében ez az érték a 99%-ot is elérheti. A légtisztítókban a leggyakrabban HEPA, elektrosztatikus, fotokatalitikus, szén- vagy vízszűrőt használnak.

A légtisztító teljesítménye, az az érték, amely megmutatja egy óra alatt mekkora mennyiségű levegőt képes a készülék megtisztítani (m3/h). Átlagos körülmények között 2,5-ször egy óra alatt, de egy allergiás számára a 4-szer egy óra alatt a megfelelő.

Zaj

Főleg a ventilátoros légtisztítók hangosak. Olyan légtisztítót válassz, amely maximum 50 dB napközben, éjszaka pedig 30dB. Vagy vásárolj elektrosztatikus légtisztítót, amelyet gyakorlatilag nem is hallani.

További funkciók

Vedd figyelembe azt is, milyen extra funkciókat kínál egy-egy modell, például a légáramlás, távirányítás, időzítő, időzített bekapcsolás, éjszakai üzemmód, részecskeérzékelő, ionizátor, UV lámpa és továbbiak.

A légtisztító berendezés kiválasztásánál gondold át, mitől szeretnéd megtisztítani a levegőt. Magán a levegő tisztításán kívül a berendezés párásítja is levegőt (párásítóval rendelkező készülék), eltávolítja az allergéneket (légtisztító allergiásoknak) vagy akár csökkenti a stresszt és a fáradtságot is (ionizátoros légtisztító).

Xiaomi Mi Air Purifier 3H légtisztító

Forrás: alza.hu

Lefedett felület: 45 m²

Légáramlás: 380 m³/h

Szűrő típusa: HEPA

Zajszint: max.6d dB

Ár: 62.960 Ft

A Xiaomi Mi Air Purifier 3H légtisztító fehér színű, elegáns darab, amely tökéletesen illik a lakás vagy ház bármelyik helységébe, de akár az irodába is. 45 m2 alapterületű helységekbe ajánlott. A hatékony True HEPA szűrő gondoskodik a szennyeződések, allergének és kórokozók 99,97%-ának eltávolításáról, és elnyeli a füstöt és szagokat is. A vezérlést megkönnyíti az OLED kijelző, és a berendezés hőmérséklet és páratartalom érzékelővel is rendelkezik. A készüléket könnyen és egyszerűen kezelheted a Mi Home applikáción keresztül is.

Rowenta PU4020F1 Intense Pure Air Allergy+ légtisztító

Forrás: euronics.hu

Lefedett felület: 35 m²

Légáramlás: 170 m³/h

Szűrő típusa: szén, por és formaldehid

Zajszint: max.45 dB

Ár: 63.995 Ft

A Rowenta PU4020F1 Intense Pure Air Allergy+ légtisztító 99,99% hatékonysággal megszűri a levegőt bármilyen 35 m2 alapterületű helységben. Ráadásul eltávolítja a formaldehidet is. A szűrés négyszintű, a levegőkimenet iránya is beállítható, továbbá késleltetett indítás is lehetséges. Természetesen beállítható az éjszakai üzemmód is csökkentett fény – és hangerővel (22dB). A berendezés légminőség érzékelővel is felszerelt.

Philips AC3259/10 légtisztító

Forrás: philips.hu

Lefedett felület: 47 m²

Légáramlás: 393 m³/h

Szűrő típusa: HEPA

Zajszint: max.62 dB

Ár: Legutolsó ismert ár (2020. 07. 09.): 212 600 Ft

A végére még egy igazán értékes darab az igényeseknek. A Philips AC3259/10 légtisztító a Philips.hu webáruházból egy igazán forradalmi légtisztító magas teljesítménnyel, amely a 47m2 szobába alkalmas. A légtisztítót 3 automatikus és 5 manuális üzemmódba állíthatod. Az AeraSense technológiának köszönhetően a berendezés érzékeli a legkisebb részecskéket is, és automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol. A légtisztító speciális allergiásoknak kifejlesztett üzemmóddal is rendelkezik. A légtisztítót egyszerűen manuálisan is kezelheted, de az Air Matters mobilapplikáción keresztül is.