Lehetőségeikhez mérten harcolnak a járvány ellen a települések

Még alig fogadták el a települési önkormányzatok az idei költségvetéseket, amikor a koronavírus-járvány alapvetően rendezte át a sorokat. A Tisza-tó környékén is súlyos milliókat fordítottak a védekezésre, emellett élve a kormány biztosította rendkívüli hatáskörrel, helyi korlátozásokat is bevezettek.

Településmérettől és lakosságszámtól függően minden város és község jelentős forrásokat mozgósított az elmúlt hetekben annak érdekében, hogy elejét vegye a járvány terjedésének.

Míg egy csendes kis faluban nehezebben érhető tetten a kijárási korlátozás, látványos hatással van a közéletre Abádszalókon és Tiszafüreden. A két Tisza-tó-parti város­ban teljesen megállt a turizmus, eltűntek a vendégek, a helyiek is igyekeztek otthon maradni.

– Eddig kétmillió forintot költött az abádszalóki önkormányzat a járvány elleni védekezésre. Ebben nincsenek benne azok a segélycsomagok, melyeket a tizennyolc év alatti gyermeket nevelő családok és a hetven év feletti lakosok kaptak – összegezte megkeresésünkre Balogh Gyula polgármester. Mintegy kilencszáz háztartásba juttattak el ötezer forint értékű tartós élelmiszercsomagot.

– Az ehhez hasonló kiadások fedezetét a költségvetésen belüli átcsoportosításokkal oldottuk meg – fűzte hozzá.

Megfelelő védőfelszereléssel látták el az orvosokat, védőnőket, asszisztenseket és az idősek otthona személyzetét. Biztosítják a házhoz menő segítségnyújtást, és ezer szájmaszkot vásároltak, melyet a segélycsomagokban osztottak ki a lakosoknak.

– Folyamatos a város köztereinek, forgalmas helyeinek fertőtlenítése – jegyezte meg Balogh Gyula.

Fertőtlenítő berendezéseket és egyéb védőfelszereléseket vásároltak Tiszafüreden is. Előbbieket a helyi mentőállomás, valamint az egészségügyi intézmények rendelkezésére bocsátotta az önkormányzat. Minden háztartásba jutott két darab azokból a mosható szájmaszkokból, melyet a helyhatóság vásárolt. A város eddigi védekezésre fordított kiadásai már meghaladják a tizenegymillió forintot. Elmaradtak a tavaszi rendezvények, és már biztos, hogy a nagy nyári programok sem lesznek megtartva.

A Tisza-tó fővárosa három hétvégén is élt a kormány által biztosított rendkívüli hatáskörrel, és helyi szinten további korlátozásokat vezettek be. Két hétvégén is lezárták a várost, kizárólag az átmenő forgalmat, valamint a helyi lakcímmel rendelkezők mozgását engedték.

A hatmillió forintot közelíti a kiadások mértéke Tomajmonostorán. Az időseknek élelmiszercsomagokat, fertőtlenítőszereket vásároltak, és a járvány idején is biztosítják a házi gondozói szolgálatot. A bevásárlásban és az ügyintézésben segítenek az otthon maradásra kért időseknek, az iskolás és óvodás gyermekeknek pedig kiszállítják a meleg ebédet.

– Március 16-án határozatlan időre zárt be az óvoda Nagyivánon, de továbbra is biztosítjuk a gyermekek számára az étkezési lehetőséget, az önkormányzat dolgozói a falubusszal szállítanak házhoz – mondta kérdésünkre válaszolva Bári Ágnes, Nagyiván polgármestere. Hozzátette: ettől a héttől két csoporttal indult el a munka az óvodában, mert néhány szülő részéről igény volt a gyermekfelügyelet biztosítására.

Hétszázötvenezer forint értékben vásárolt az önkormányzat kétszáz darab gyorstesztet Kunhegyesen, melyeket át is adtak a városban praktizáló háziorvosoknak. Még március végén lezárták a város sportlétesítményeit és játszótereit, miközben folyamatosan biztosítják az iskolások és az idősek ellátását. Utóbbiak számára közel ezerötszáz mosható szájmaszkot is vásároltak.