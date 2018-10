Lelki egészség világnapja: Szily Nóra a nemet mondásról is beszélt

Különleges összejövetellel emlékeztek meg a minap az október 10-én tartandó lelki egészség világnapjáról a rákóczifalvai Varsány Közösségi Házban.

A ­szociális területen tevékenykedők munkája korántsem könnyű. Nagyon is ­megterhelő nap mint nap ­szembesülni nehéz emberi sorsokkal, gondokkal és megpróbálni segíteni, miközben e szakmák munkatársai köztudottan nincsenek túlfizetve. Elkel hát számukra is egy kis lelki feltöltődés, törődés, egy olyan program, ahol kivételesen nem az ügyfelek, hanem az ő személyük áll a középpontban.

Császiné ­Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház vezetője épp e lelki feltöltődés szükségességét tartotta szem előtt a találkozó megszervezésekor. Réka ugyanis a Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Országos Szövetsége dél-magyarországi régiójának is a vezetője. Három éve hozta először tető alá e rendezvényt, mely a régióban hiánypótló.

– Mikor elkezdtem a területtel foglalkozni, láttam, mi mindenre volna szükségük a tárgyi feltételeken túl azoknak, akik a személyiségükkel dolgoznak. Közeledett október 10-e, így jött az az ötlet, hogy szervezzek egy olyan szakmai napot, ahol összejönnek a szociális szférában tevékenykedők, és hívok olyan előadót, akit egy-egy ilyen terület nem tud megfizetni.

– Ahogy meghirdettem, számos helyi klub is érdeklődött a program iránt, hiszen ők is emberekkel foglalkoznak. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, így nem volt kétséges, hogy következő évben és idén is megtartjuk a szakmai napot – mesélt az indulásról a szervező.

Az idei rendezvény is nagyon jól sikerült, a meghívott a lelkisegély-szolgálatosok, családsegítők, pedagógusok megtöltötték a termet, végül aggódni is kellett, nehogy többen jelentkezzenek, mint ahány embernek helyet tudnak biztosítani.

A résztvevők fele Szolnokról és környékéről érkezett, a többiek Szegedről, Debrecenből, Salgótarjánból és Békéscsabáról is vállalták, hogy eljöjjenek a szakmai napra.

A rendezvény díjak átadásával kezdődött: a lelkisegély-­telefonszolgálat dolgozóit jutalmazták meg, akikről tudni kell, hogy önkéntes munkában végzik e felelősségteljes és felkészültséget igénylő feladatot.

A szakmai részben pedig Szily Nóra pszichológus, újságíró, coach tartott előadást, melyet a szervező előzetes kérésnek megfelelően, kimondottan erre az alkalomra állított össze. Olyan fontos témákat ölelt fel, saját életéből merített példákkal is illusztrálva, mint a szerepkonfliktusok és a nemet mondás nehézségei.

Az elméletet aztán a gyakorlatba is átültették, például „szerepvirágot” rajzoltak, ahol elgondolkodtató volt azzal szembesülni, kinél, milyen szerep hangsúlyosabb, illetve mi az, ami le is maradt az ábráról.

A három év alatt meg­duplázódott a rendezvény iránt érdeklődők száma, emelte ki Császiné Csáti Réka. Így nem kétséges számára, hogy jövőre is érdemes lesz tető alá hozni a szakmai napot.