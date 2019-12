Leonard Cohen legjobb dalait magyarul énekelték Berényben

Leonard Cohen mondta egyszer, hogy „a dalokért oda kell menni, ahol a dalok vannak”.

Cohen lírai, az emberi érzelmek sokszínűségét kifejező dalaiért vasárnap a jászberényi Lehel Film-Színházba kellett menni, ahol a három évvel ezelőtt elhunyt kanadai költő, író, énekes legjobb dalai magyarul csendültek fel a Müller Péter Sziámi AndFriends együttes előadásában.

Az adventi programsorozat ünnepi pódium estjére a zenekar két kiváló vendégelőadót is meghívott. Kováts Kriszta Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő és Novák Péter énekes, dalszerző velük együtt énekelte kedvenc Cohen dalaikat. A koncerten Müller Péter Sziámi a legendás énekes egyik legszebb mondatát is idézte: „Mindenen van egy repedés. Azon keresztül jut be a fény”. A jellegzetes, rekedt hangú énekes-költő dalaiban a spirituális motívumok, a szeretet és szenvedély, a gyűlölet, az emberi kapcsolatok, valamint a háború és a béke egyaránt megjelennek.

Vasárnap este magyarul szóltak a dalok, az est beavatást adott Cohen erőteljesen költői, lelki, szellemi tartalomban gazdag prófétikus üzenetvilágába. A koncert végén felemelő volt, ahogy Leonard Cohen egyik talán legismertebb dalát, Isten és az élet szeretetét hirdető Hellelujah-t a közönség együtt énekelte Müller Péter Sziámival és barátaival.