Létfontosságú a méhek óvása megyénkben is

A virágos növények zöme csak akkor terem, ha megtörténik a beporzás. A kutatások szerint az emberiség élelmiszer-termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől, nagyrészt a méhekétől. Ezért is kiemelten fontos óvni a beporzók állományát. A méhek a mezőgazdaságban is közvetlen szerepet töltenek be, különösen a domesztikált háziméh, ami számos országban a legfőbb méztermelő.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A korábbi években, különösen 2018 nyarán számos méhészetet ért tetemes veszteség az állományokban bekövetkezett jelentős pusztulás révén. A kis rovarok elhullásában számottevő szerepet játszottak bizonyos permetezőszerekben fellelhető hatóanyagok. Éppen ezért a növényvédelmi beavatkozások, növénykultúrák permetezése során a legmesszebbmenőkig figyelemmel kell lenni a házi méhek, a vadon élő beporzók, valamint az egyéb hasznos ízeltlábú szervezetek megóvására. A megyei kormányhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy a vonatkozó jogszabály értelmében a méhek által látogatott virágzó növényeket a virágbimbó feslésétől a szirmok hullásáig tilos méhekre veszélyes készítményekkel kezelni. Ezt a gyakorló gazdák nagyon jól tudják, azonban főleg kiskertek, zártkertek, hobbikertek vegyes gyümölcsöseiben – ahol sokféle, különböző, de közel azonos időpontban virágzó gyümölcsfa és egyéb növény van – előfordul a méhek és egyéb hasznos beporzó szervezetek mérgezése. A mérgezések mögött általában a nem körültekintő permetezés áll. A permetlé ugyanis könnyen rákerül a szomszédos, vagy a szomszéd kertjében álló, még virágzó fákra, növényekre, amelyeket a méhek, beporzó rovarok tömegesen látogatnak. Amennyiben a használt készítmény a méhekre veszélyes, máris bekövetkezik a mérgezés. A méhek és egyéb hasznos rovarok védelme érdekében a növényvédő szeres kezeléseket körültekintően kell végezni. Tanulmányozni és értelmezni kell a használni tervezett növényvédő szer csomagolásán lévő információkat. Ha a kiszemelt készítmény méhekre veszélyes, ne használjuk virágzó növények környezetében! Amennyiben mégis szükségessé válik rovarölő szeres beavatkozás, alkalmazzunk méhkímélő technológiát, vagy használjunk méhekre nem veszélyes rovarölő szereket. Ezekről a méhek védelmében alkalmazható módszerekről a növényvédő szert árusító üzletek szakképzett eladóitól, illetve a növényvédelmi termelésirányító szakemberektől is kérhető felvilágosítás.