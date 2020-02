Lezárult játékunk, mutatjuk kik nyerték Az év párja versenyt

2020-ban is útjára indítottuk népszerű játékunkat, ahol az év párját kerestük. Fotópályázatunk győztesei ismét értékes nyereménnyel gazdagodnak.

Csütörtökön délben lezárult a nagy népszerűségnek örvendő játékunk. Most is olyan Jász-Nagykun-Szolnok megyében élő párok jelentkezését vártuk, akik 2019-ben házasodtak össze. A versenyre január 23. és február 13. között lehetett nevezni, és ez idő alatt lehetett szavazni is.

Ahogy az előző években, úgy idén is számtalan fotó és rengeteg szavazat érkezett a párokra. Lássuk, kik szerezték meg a legtöbb voksot!

1. helyezett – Györgyi és Máté, Szolnok – 984 szavazat

Nyereményük: kétszemélyes kétéjszakás félpanziós utó-nászút a Bonvino Wine&Spa szállodában

2. helyezett – Anita és Szabolcs, Kunhegyes – 692 szavazat

Nyereményük: 20.000 Ft értékű vacsorautalvány

3. helyezett – Krisztina és Zsolt, Tiszaföldvár – 624 szavazat

Nyereményük: 15.000 Ft értékű vacsorautalvány

A nyeremények átvételének módjáról a nevezéskor megadott e-mail-címen értesítjük a díjazottakat.