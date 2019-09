Lószőrből készült ékszereivel nyert díjat a népi iparművész

Különleges ékszereket készít Országné Dékány Katalin népi iparművész. A nem mindennapi díszek alapanyaga ugyanis lószőr, melyből hurkolással szebbnél szebb darabokon munkálkodik. Augusztusban a budapesti Duna Palotában, a Magyar Kézművesség Alapítványa által rendezett kiállításon külön díjazásban is részesült. A férje, Ország László által idén megjelentetett „Lószőrből ékszert” című könyvből részletesen is megismerhető az ékszerkészítés folyamata.

Az idei Magyar Kézművesség kiállításán Országné Dékány Katalin lószőrből készült ékszereit is díjazták. A II. Rákóczi Ferenc és kora kézműves szemmel című pályázat révén, a Duna Palotában rendezett ünnepségen vehette át a kitüntető oklevelét.

Országné Dékány Katalin a hetvenes évek végén kezdett el foglalkozni lószőrből készült ékszerek és egyéb tárgyak készítésével.

– Negyven éve Bodrogi Sándor, a népművészet mestere révén kerültem kapcsolatba ezzel a különleges tevékenységgel. Egy tiszakürti alkotótáborban a férjemnek szerettem volna megmutatni, hogy kell lószőrt fonni, de ő akkor már elkötelezett volt a hímzés iránt. Nekem viszont megtetszett ez a precizitást igénylő, aprólékos munka – kezdte történetét a népi iparművész.

– Sanyi bácsi az alapokat mutatta meg, a további alkotásnak már csak a fantázia szab határt. Szívesen alkalmazok természetes alapanyagokat, ezt a gyűrűt például kagylóval díszítettem, de akadnak a munkáim között csontfaragások is – mutatta a vitrinbe rendezett alkotásait.

1985-ben Katalin munkássága miatt hozta létre a Népi Iparművészeti Tanács a lószőrfonó kategóriát. Térbeli alakzatok, gömbök, cseppformák készíthetőek a ló farkának szőréből, melyet az ékszerkészítő sokszor saját maga szerez be. Előfordult egyszer, hogy férjével nyaralásuk során a Dunánál voltak, és gyönyörű lovakat láttak, gazdájuktól engedélyt kérve téptek ki néhány szőrt a ló farkából.

– Úgy gondoltam: „egy életem, egy halálom” odamegyek, még ha meg is rúg a ló. Szerencsére baleset nem történt, a szálakból három csodálatos, „A” minősítésű gyűrűt tudtam készíteni – mesélte.

A legtöbb esetben a szőr hossza határozza meg az elkészült tárgy méretét. Ha elszakad vagy elfogy az alapanyag, alkalmanként lehet észrevétlenül pótolni, de vannak olyan helyzetek, ahol ez nem megoldható. A természetes színükben pompázó, lószőrből készült ékszerek hónapok alatt készülnek el.

– A készítéssel nem lehet rohanni. Kitartás, türelem és kézügyesség kell a szebbnél szebb munkákhoz, mégsem fárasztó számomra ez az elfoglaltság, inkább kikapcsol az alkotás folyamata. Szeretettel, élvezettel készítem őket, hiszen maradandót alkothatok olyan minőségben, ami megismételhetetlen.

A kézművesremek és mesterremek díjas népi iparművész országosan számos helyszínen, táborokban és különféle alkalmakkor tanítja a lószőrékszer-készítés alapjait.

– Évekkel ezelőtt Törökszentmiklóson háromszor annyian jelentkeztek hozzám, mint a többi művészeti ágat oktatókhoz. Éjfélig készültek a karikák, de nagyon lelkesek voltak a résztvevők.

– Hiszen bárki megtanulhatja a fortélyokat. Örülök neki, ha jó földbe hull a mag. Nem az a cél, hogy csak én készítsem, hanem teret kell engedni másnak, mert ahányan vagyunk, annyiféle termék készülhet el, így bővül a paletta.

Az alapok elsajátításában nyújt segítséget az idén megjelent könyv is, amit férjével, Ország Lászlóval írtak a lószőrékszer-készítésről. A kilenckötetes sorozat harmadik tagja a történeti áttekintés mellett elkészítési módokat, ékszereket és gyakorlati tanácsokat is tartalmaz, így oktatási anyagként is használható.

Ország László kutatásai szerint a világon egyedülálló módszerről van szó: lószőrfonást a lovas népek máshol is készítenek, de térbeli alakzatokból lószőrékszert máshol nem alkotnak, csak itt, a Kárpát-medencében.

– A kialakulástörténet mellett az anyagok és az eszközök is megjelennek a könyvben, melyet a feleségem munkássága révén állítottam össze, hiszen a gyakorlati részével negyven éve foglalkozik – mondta Ország László.

A lószőrékszerek a világon egyedülállóak, csak a magyarok készítik ilyen módon őket, számos pályázaton kitüntetett elismeréssel díjazták, ezért az Ország házaspár hungarikumként való elfogadásáért dolgozik.