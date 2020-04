Lovas polgárőrök járják a falut Tiszajenőn

Tiszajenőn is megalakult a polgárőrség lovas tagozata. Feladataikat még a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület Lovas Tagozatával együtt látják el, de jövőre szeretnének teljesen önállósodni. A szolgálatot egyelőre két lóval látják el, melyeket Virág József polgármester és egy helyi lakos ajánlott fel e célra.

A jenői lovasok első alkalommal március utolsó hétvégéjén vonultak ki járőrözni a település külterületére, másodszor pedig most hétvégén teljesítettek szolgálatot.

Külön érdekessége a dolognak, hogy hölgyek vállalták fel, hogy nyeregbe pattanva ügyelnek a közrendre a faluban. Hárman jelentkeztek lovasnak, decemberben léptek be a polgárőrséghez, ők le is tették a lovasvizsgát, megkapták a szükséges felszerelést. Úgy tűnik, sikerük van, azóta már többen is jelezték, hogy szeretnének csatlakozni a tagozathoz.

Nagy Brigitta a lovascsapat „főnöke”, aki a polgármesteri ló nyergében rótta az utcákat.

– Gyermekkorom óta lovagolok, tizenhárom éves voltam, mikor először ültem lóra – árulta el Brigitta.

– A lószeretetet, úgy látszik, örökölték a lányaim is. A kisebbik lányom, Váci Dorottya is tagja a lovascsapatnak, de a másik fiatal hölgy, Bozsik Tímea is nagyon szeret lovagolni. Egyelőre kettő ló van, így váltjuk egymást. A külterületen járőrözünk, arra ügyelünk, hogy ne történjen falopás, ami néha előfordul. Tájékoztatjuk az időseket, hogy a vírushelyzet alatt segít nekik a polgárőrség bevásárolni, gyógyszert váltani. A hobbikertek tulajdonosainak is szólunk, ha valami gyanúsat tapasztalunk, dézsmálásra utaló jeleket látunk – mesélt feladataikról.

– Az első portya eseménytelenül zajlott, végigjártuk a külterületet, a Tisza-partot. Szerintem nagyon tetszett az embereknek, ahogy lóháton vonultunk polgárőr-egyenruhában, minduntalan mosolyt csaltunk az arcokra.

Brigittát egyébként sokan ismerik a faluban, a nyugdíjas korosztállyal is jó a kapcsolata, mivel korábban az idősgondozásban dolgozott, így nyugodt szívvel fordulnak hozzá kérdésekkel.

– Örülök, hogy fiatal hölgyek vállalták ezt a feladatot, nagyon büszke vagyok rájuk – hangsúlyozta Lólé Zsolt, a Tiszajenői Polgárőr Egyesület elnöke.

– Egyébként is sok fiatal anyuka, lány jelentkezett az utóbbi időben polgárőrnek. De nemcsak lóháton, robogóval, biciklivel is járőröznek, voltaképp ugyanaz a dolguk. A lovasaink is bármikor két kerékre pattannak.

Brigitta elmondása alapján egyébként mindkét ló nagyon engedelmes, könnyű velük járőrözni.