Lyukas zoknik gyűjtésébe kezdett a szolnoki suli, nagy sikere lett

Igencsak meglepő gyűjtésbe kezdtek a szolnoki Kodály iskola diákjai november végén. Lyukas zoknikat vártak ugyanis a családoktól. Nem is gondolnánk, hogy ez a teljesen haszontalannak vélt ruhanemű a zoknibábokon kívül is jó lehet még valamire. De még mennyi mindenre!

Több mint huszonkétezer család csatlakozott már a négy éve indult zokni-csereprogramhoz, ebből több mint ezer jászkunsági. Most pedig, a megyei iskolák közül elsőként a Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola is részt vesz az akcióban, melynek célja, hogy a használt lyukas zoknik ne a kukába kerüljenek. Ehelyett elszállítják egy feldolgozóüzembe, ahol szinte elemi szálaira tépik, és így számos célra újrahasznosíthatóvá válnak.

Magyarország első zokni-csereprogramjának ötletgazdája a szegedi Csányi Zoltán, aki egy internetes ruházati áruházat üzemeltet, illetve a Magyar Posta jószolgálati nagykövete is.

– Igyekszem környezettudatosan élni, és mindig is zavart a gondolat, hogy a saját lyukas vagy páratlan zoknijaim a kukában végzik – emlékezett vissza a kezdetekre.

– Miután találtam egy vállalkozást, amely fel tudná dolgozni ezeket, közzétettem a Facebookon egy bejegyzést, ami „felrobbantotta” a netet. Nagyon hiányzott ugyanis a piacról egy ilyen lehetőség, mert valóban mindenki szembesült azzal, hogy sok lyukas vagy páratlan zoknija van otthon.

– Az azóta hozzánk beérkezett mennyiségből úgy becsüljük, hogy körülbelül két kilogramm lyukas zokni képződik egy négytagú családban éves szinten. Ezeket pedig általában mindenki a szemétbe dobja. Nemcsak használt zoknik érkeznek azonban hozzánk, hanem újak is, ezeket a Máltai Szeretetszolgálatnak ajánljuk fel. Ők pedig nagy örömmel fogadják, ugyanis ruhaadományt mindig kapnak, zoknit viszont szinte sosem – tette hozzá.

A használt zoknik – ahogy magukat nevezik – gondozói iskolákat is megkerestek, hogy csatlakozzanak az akcióhoz, a szolnoki Kodály iskola azonban önállóan szervezte meg a gyűjtést.

– Mint ökoiskola, mindig keressük a lehetőségeket, hogy mit lehet újrahasznosítani – mondta hírportálunknak Gémesi Györgyi, az intézmény ökomunkacsoportjának vezetője.

– Gyűjtünk PET-palackokat, elemeket, de adventi vásárt is szoktunk rendezni, melyre a diákok és a szülők készítenek eladásra elsősorban újrahasznosítható anyagokból karácsonyi dekorációkat. Emellett kiállítást is szoktunk rendezni a tanulók munkáiból, ezek szintén újrahasznosítható anyagokból készülnek.

– A zokni-csereprogramról az egyik anyukától hallottam, ugyanis új osztályom van, és amikor új szülőkkel találkozom, új dolgokat is megtudok. Vannak olyanok, akik kifejezetten zöldgondolkodásúak, és nagyon otthon vannak a környezetvédelemben. Én például korábban soha nem hallottam erről, de rögtön azt gondoltam, hogy ez nem egy rossz ötlet, nálunk is rendezni kéne egy zoknigyűjtést.

– Az újrahasznosításhoz kapcsolódó programok ugyanis nagyban hozzájárulnak a gyermekek környezettudatos életre neveléséhez, ráadásul ez az akció az önzetlen adományozásra is megtanítja őket. Emellett a családok is jól járnak, hiszen megszabadulnak a felesleges lyukas zokniktól. Én is egy szatyorral hoztam el otthonról, nem gondoltam volna, hogy ennyi összegyűlik. Volt viszont olyan kollégám, aki azt mondta, hogy épp a nyáron selejtezett, így sajnos nemrég dobálta ki a lyukas zoknikat.

A tanárnőtől megtudtuk, hogy az iskolából több mint harminc család vett részt a gyűjtésben és annak ellenére, hogy most először szerveztek ilyen akciót, két nagy zsáknyi zokni jött össze. Gémesi Györgyi viszont azt tapasztalja, hogy minél régebb óta szerveznek meg egy gyűjtést, annál több adomány érkezik, az emberek ugyanis készülnek rá, és már várják is. Így nem kizárt, hogy jövőre is meghirdetik az akciót. Akkor várhatóan még nagyobb sikere lesz majd.

Mi mindenre jó egy kopott textil?

A kimosott páratlan vagy lyukas zoknikból tűnemezelt filc készül, amit a bútoripar hasznosít a kárpitos termékek készítésekor. Emellett csőszerelők is előszeretettel használják, de egyéb hő- és hangszigetelésre is alkalmas az anyag, valamint lovaspályák taposórétegének építésénél is alkalmazzák a szálaira tépett zoknikat. Most pedig egy új exporttermékbe kerülnek, ami olyan, mint a festők által használt takarófólia, de egy három milliméter vastag, közepes keménységű tűnemezelt filc van rajta.

Csányi Zoltántól megtudtuk, hogy jelenleg egy tonna zokni van, ami még elszállításra vár, így az év vége felé megközelíthetik a tizenkét tonnát az eddig begyűjtött és újrahasznosult zoknik.

