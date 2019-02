Ma már alig használják a telefonfülkéket

A nyilvános telefonok használata az 1990-es évek végén és a kétezres évek elején volt a csúcsponton, ekkor havonta több mint tíz órát is telefonáltak az emberek egy-egy fülkéből.

Mára azonban havonta kevesebb mint egy óra az egyes nyilvános telefonok használati ideje. Annak ellenére, hogy a fülkék forgalma jelentősen visszaesett, a nyilvános készülékekről még mindig nagyon sok hívás érkezik az ingyenesen hívható segélyhívó számokra, ezért ezek a készülékek fontos szerepet töltenek be – közölte hírportálunk érdeklődésére a Magyar Telekom.

A DIGI Kft. sajtóosztálya is hasonló tapasztalatokról számolt be, ugyanis a 15–20 évvel ezelőtti állapotok nagyságrendjéhez képest napjainkra körülbelül 60 százalékkal csökkent az Invitel által üzemeltetett telefonfülkék száma és évről évre fokozatosan esik vissza ezek forgalma is, amely éves szinten mintegy 10–20 százalékot jelent.

– Egy készülék átlagosan néhány ezer forintot forgalmaz egy hónapban, így egy fülkére körülbelül egy óra beszélgetés jut havonta – állt a DIGI válaszában.

– Ezen az átlagon belül a nagyobb városok­ban még szívesebben használják, kisebb településeken pedig többnyire már csak segélykérő funkciót töltenek be. Régebben hosszabb beszélgetéseket is bonyolítottak bennük, de ma már inkább rövidebb hívásokra, illetve visszahívásra használják őket.

– A különböző telefonálási szokásoknak megfelelően például nem ritka jelenség az sem, hogy a felhasználók mobillal a kezükben visszahívást kérnek, mert nincs elegendő pénz a számlájukon, vagy azért telefonálnak fülkéből, mert lemerült a mobiljuk.

Az egyetemes szolgáltatóknak jogszabályi kötelezettsége, hogy szolgáltatási területén minden háromezer főnél kisebb lélekszámú település esetében településenként legalább egy, ennél nagyobb településeken pedig minden megkezdett háromezer lakosonként legalább egy nyilvános telefonállomást működtessen.

A Magyar Telekom megyénkben 56-os körzetszámmal Szolnok területén és 59-essel Karcag körzetben egyetemes szolgáltató. Az Invitel pedig az 57-es körzetszámú településeken, vagyis a Jászságban működtet utcai nyilvános telefonállomásokat, összesen 44-et, amely hattal haladja meg a törvény alapján előírt darabszámot.

A Telekom szűkebb hazánkban 138, Szolnokon pedig 28 nyilvános telefont üzemeltet. Mint megtudtuk, a városokban – elsősorban a megyeszékhelyeken –, a forgalmas helyen lévő készülékeiket használják a leggyakrabban ügyfeleik, például bevásárlóközpontban, közlekedési csomópontokban.

Mindkét szolgáltató rendszeresen végzi a telefonfülkék karbantartását és takarítását. Sajnos ez azonban sokszor nem elegendő a vandalizmus miatt.

A Magyar Telekom Vállalati Kommunikációs Igazgatóságának tájékoztatása szerint a frekventált területeken napi gyakorisággal okoznak kárt a készülékekben. Megyénkben tavaly 66 alkalommal végeztek rongálás miatt hibaelhárítást.

Ezek közel fele üvegtörés. Készülékrongálást 205 esetben tapasztaltak, jellemzően az érmebedobó nyílást vagy az érmevisszaadót dugaszolják el. A meghibásodások kilencven százaléka ezekből adódik.

Az Invitel által működtetett telefonoknál is napi szintű a rongálás, fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy a fülkék számának csökkenésével a vandalizmus okozta kár is kisebb mértékű.

Jelenleg a fülkék éves összbevételének 15 százalékát fordítják helyreállításra. A leggyakoribb probléma a kézi beszélő rongálása, a fülke üvegének betörése és a graffiti. Az 57-es körzetben napi 2–3 hibával lehet számolni, amelyet okozhat a már említett rongálás, de akár meghibásodott alkatrész is.

Tárolóként még tovább szolgálhatnak

A DIGI sajtóosztályának válaszából az is kiderült, hogy azokat a telefonfülkéket szüntetik meg, ahol tartós forgalomvisszaesést tapasztalnak és törvényi kötelezettségük sincs az állomás üzemeltetésére.

Az Invitel tavaly megyénkben kettő, 2017-ben három, 2016-ban pedig kilenc telefonállomást szüntetett meg. Természetesen – még a bontás előtti – előzetes egyeztetést követően ezekből a leszerelt fülkékből adnak különböző alapítványoknak, intézményeknek, de akár magánszemélyeknek is.

Erre már többször volt példa. Az adományozott fülkéket kisebb-nagyobb átalakítással leginkább muzeális célra, könyvcserélésre vagy tárolóként alkalmazzák.