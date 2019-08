Magánbölcsődére is kaphatnak támogatást a kisgyerekesek

A Magyar Államkincstár vissza nem térítendő támogatást nyújt a szülők munkaerőpiaci visszatérésének segítése céljából. Július 31-től pályázhatnak kisgyermekes családok bölcsődei támogatásra, mely azonban csak akkor vehető igénybe, ha állami bölcsődébe nem tudják beíratni a gyereket, így magánszolgáltatást vesznek igénybe. Jó néhány – Jász-Nagykun-Szolnok megyében közel hatvan – településen azonban e bölcsődei támogatás alanyi jogon kérhető, azaz az igényléshez még önkormányzati határozatot sem kell mellékelni arról, hogy a gyermek nem tud állami bölcsődébe járni.

A Kincstár maximum havi 40 ezer forint összeghatárig nyújt támogatást. Amennyiben a gyermek elhelyezéséért fizetett díj kevesebb ennél, akkor a támogatás összege a bölcsődei havidíj összegével megegyező lesz, ha pedig több, a különbözetet a szülőknek kell állnia.

Bár e lehetőséggel még kevesen vannak tisztában, biztos lesznek, akik számára nagy segítség lesz.

– Törökszentmiklóson lakunk, az állami bölcsődében nem kaptunk helyet, de vissza kellett mennem dolgozni. Bár a fiam decemberben betölti a harmadik évét, mégis úgy tűnik, hogy szeptembertől még nem mehet oviba. Jelenleg egy helyi családi napközibe járunk, elég sokba kerül. Nem hallottam még erről a támogatásról, de utána fogok járni, hátha mi is igényelhetjük, mert nagy segítség lenne – mondta Ravasz Judit, egy miklósi anyuka.

Szolnokon van bőven bölcsőde, mégis akad olyan, aki örömmel élne e támogatási lehetőséggel.

Horváthék arra panaszkodnak, hogy az általuk választott, lakásukhoz közel eső bölcsődében nem jutott már férőhely, azt pedig, hogy messzebb hordják a gyereket, csak nagyon körülményesen tudnák megoldani. A férj ugyanis a fővárosba jár dolgozni napokra, így csak a felsége hordhatná a kicsit bölcsibe. Ő viszont még nem heverte ki egy baleset következményeit, így nehezen mozog, kocsijuk pedig nincs. Dolgozni viszont otthonról is tud, ha nem foglalja le a kicsi, ezért szerették volna bölcsődébe adni. Nem messze van egy magánintézmény, de számukra megfizethetetlen, szűkösen élnek. De ha tényleg kapnának ilyen bölcsődei támogatást, mindketten tudnának pénzt keresni.

A közelmúltban több olyan jászsági település is pályázott bölcsődei férőhelyek kialakítására, ahol jelenleg nem lehet igénybe venni ezt az ellátási formát. Ezekről a településekről a szülők máshová viszik gyermekeiket bölcsődébe. Van, aki állami, családi vagy munkahelyi intézményt választ gyermekének. Jászboldogházáról például a szülők a szomszédos településekre viszik bölcsődés gyermeküket.

– Úgy gondolom, a településen is lenne igény azokra a támogatási formákra, melyek a szülők munkaerőpiaci visszatérését ösztönzik.

Jelenleg elbírálás alatt van a bölcsőde kialakítására benyújtott pályázatunk, várjuk az eredményt. Az utolsó felmérés szerint 12–15 szülő igényelné a bölcsődei ellátást a községben – mondta Szűcs Lajos, Jászboldogháza polgármestere.

Tiszainoka a Tiszazug talán legkisebb települése. A lakói között néhány bölcsődés korú kisgyermek van csak – tudtuk meg Kiss Erzsébet Elizától, a település polgármesterétől. A szülők állami és magánbölcsőde híján kénytelenek otthon maradni csemetéikkel, még akkor is, ha a munka világa visszavárná őket, így hiába kerültek fel a támogatási listára, sajnos kihasználni nem tudják azt a faluban élő családok.

Csataszög is apró falu, sem állami, sem családi bölcsődéjük nincs. De az a kisgyermekes szülő, aki dolgozik, viszi magával a kicsit Szolnokra, Nagykörűbe, és ott adja be állami óvodába. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester szerint ezt az államkincstári támogatást nemigen tudják náluk igénybe venni, hiszen többen is 5–6 gyermeket nevelnek, így nem tudnak mellettük dolgozni járni, tulajdonképpen főállású anyák.

Az alábbi megyei településeken kérhető önkormányzati határozat nélkül bölcsődei támogatás:

