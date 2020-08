Máig jóleső érzéssel tölti el a frissen sült kenyér illata

Ötvenkét éve dolgozik pékmesterként Laczik Dénes, a karcagi Kerekcipó Sütőipari Termelő és Szolgáltató Kft. termelésirányítója, aki a napokban Életfa Emlékplakett bronz fokozata elismerést vehetett át Nagy István agrárminisztertől.

– Családi indíttatásból tanultam ki a pék szakmát az érettségi után, majd a Karcagi Sütőipari Vállalatnál kezdtem – idézi fel a kezdeteket La­czik Dénes.

– Akkor még ide tartozott Mezőtúr, Túrkeve, Tiszafüred, Kunhegyes és Kunmadaras. Az üzemben már a 70-es évek végén volt dagasztógép, de még hosszú nyelű péklapáttal vetettük a kemencébe a kenyeret. Akkoriban jellemzően két-, három- és négykilós vekniket készítettünk, mellette pedig kiflit, zsömlét, perecet. Leveles tésztából kakaós csigát, túrós, lekváros süteményt, kelt tésztából kalácsféléket. Külön volt – ahogy manapság is – a kenyeres és süteményes műszak. Míg üzemelt a reptér Madarason, napi tíz mázsa kenyeret szállítottak tőlünk oda. Annak idején úgy százan dolgoztunk a gyárban, és a fél megyét elláttuk pékáruval – mondja a díjazott, aki ennyi év után sem kezdene másik szakmába.

– Bár nehéz fizikai munka, mikor a lisztből összegyúrom a tésztát, de jóleső érzés, amikor a friss, illatos kenyeret kezébe veszi az ember – fejti ki a pékmester, aki a kenyérgyárból együtt jött el feleségével 1992-ben, ami után megalapították családi pékségüket.

Mára gyökeresen átalakultak a vásárlói szokások, a négykilós veknik eltűntek, jobbára a fél-, egykilós kenyereket keresik az emberek. Anno volt a fehér kenyér és nyolcféle péksütemény, míg ma már kenyérből a teljes kiőrlésűtől kezdve a tökmagoson, rozsoson és molkén át tucatnyi ízű, a formáját tekintve normál, formacipó van. Naponta hatvanféle péksütemény készül az üzemben a zsemlétől a kalácsig, és a megszokottakon túl még tizenöt-húszféle, az ünnepi kalácstól, a különböző kekszeken, cukrászsüteményeken át.

– Nálunk a legfontosabb szempont a minőség megtartása, így csak jó minőségű lisztből dolgozunk, ami drágább ugyan, de silány alapanyagból nem lehet finom pékárut sütni – hangsúlyozza a mester, akinek Marci fia a vállalkozásban dolgozik, Gabi lánya ősztől Debrecenben tanít, de másik két gyermeke is sikeres a maga pályáján. Fiuk élelmiszeripari technikus, gépészmérnök, de elvégezte a sütőipari szakmunkásképzőt is, így hozzá tud szólni a technológiához, a gyártáshoz és a gépészethez is. Igazi főnyeremény – fogalmaz az édesapa, aki idén töltötte a hetvenet, és ha kell, még most is beáll kenyeret vagy péksüteményt sütni. A kikapcsolódást a kertészkedés és a kilenc unoka jelenti számára. A borsodi Komlóskán van egy házuk, ahová nyaranta egy hétre felmennek a kilenc unokával.

– A díj meglepetés volt számomra. Éppen Komlóskán voltunk, amikor Marci fiam elküldte az e-mail-ben jött értesítést a feleségemnek, aki titokban megosztotta a gyerekekkel, és abban maradtak, nem szólnak, míg ki nem küldik postán. Amikor hazamentünk Karcagra, egyedül voltam otthon, amikor jött a levél. Felbontottam, hívtam a feleségemet, aki kuncogva árulta el, hogy ő már tudja. A pesti ünnepségen nagyon meghatódtam, amikor átvettem a díjat – mesélte Laczik Dénes, aki reméli, tíz év múlva az ezüst fokozatot is megkaphatja.