Máig ősi babonáktól függ, mi kerüljön az asztalra szilveszterkor

A jászkunságiak számára még mindig a házibuli, a pezsgő és a virsli triumvirátusa jelenti az óév búcsúztatását. Utóbbiból akár több ezer kiló is elfogyhat szilveszter előtt – a kereskedők elmondása alapján. Emellett a babonák is befolyásolják a helyi vásárlási szokásokat.

A virsli tekintetében széles választék jellemzi a csemegepultokat. A frankfurti jellegűtől a bécsiig, a műbeles csomagolt ízesített fajtákon át egészen a minőségi juhbeles termékekig minden ember megtalálja a kedvencét. Mind minőségben, mind az árak tekintetében is nagyok a különbségek: amíg a magas hústartalmú, adalék- és tartósítószer-mentes juhbeles virsli kilónkénti ára megközelítheti a háromezer forintot is, csomagolt műbeles változatához már négy-ötszáz forint körül is hozzájuthatnak a vásárlók.

– Vevőink túlnyomó többsége a „roppanós”, közép árkategóriás virslit kedveli, mellé legfőképp mustárt, majonézt vagy tormát vásárolnak – mondta Kasper Zsolt, az egyik kereskedelmi üzletlánc boltvezetője, aki a szeszes italok készletének jelentős csökkenésére is számít az utolsó napokban. Koccintani valóból rendszerint az édes pezsgő a megyeiek kedvence, ebből ezer-ezerötszáz forintot szánnak egy üvegre, de alkoholmentes változatát is sokan keresik a buborékos italnak.

A boltvezető elmondása alapján lencséből és babból is több fogy az év ezen időszakában, ami a néphagyományokhoz köthető. Úgy tartják, ezek fogyasztásával gazdagságot hoz az új esztendő. Ellenben a hallal elúszik, a szárnyassal pedig elrepül a szerencse, ugyanakkor a malac meghozza, ezért szokás ilyenkor fogyasztása. A rákóczifalvi Szabados Hús Kft. év végi virsliforgalma is megugrik szilveszter előtt.

– Nagyon sok virsli fogy ilyenkor, hiszen legtöbben azt főznek éjfélre – hangsúlyozta Szabados Károly ügyvezető. – Emellett a bőrös malac is nagyon kelendő ilyenkor. Viszik még a sertéscombot, -lapockát darált húsnak és a hidegtálakhoz való húst. A csirkét, szárnyasokat viszont nem keresik ilyenkor, a babona miatt az a szokás, hogy szárnyasokat nem fogyasztanak év végén. Kismalacot is vitték korábbi években, idén a sertéspestis veszélye miatt kevesebb a malac, nem nagyon kapni, ha van is, kilónként ezer forint a felvásárlási ára, míg a bőrös sertést hatszázért adják. Ezért mi is nagyobb, hetven-nyolcvan kilós állatokat vágtunk.

– Azt tapasztaltuk, már a karácsony utáni napokban, 27-én, 28-án megkezdték a bevásárlást szilveszterre, hétfőn már nem voltak olyan sokan az üzletben, de még jönnek 31-én is, akik dolgoztak és nem értek rá bevásárolni – fejtette ki Szabados Károly. Ám a fenti felhozatal még jócskán kiegészíthető: borsó, bab, lencse – ezeket mind ehetjük a babona szerint, hogy az új évben sok pénz álljon a házhoz.