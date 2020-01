Major József különleges facsodákat készít esztergán

Esztergált használati tárgyak készítésével új hobbira talált a jászkiséri Major József. Hosszú időn át nehézgépkezelőként dolgozott, de mindig is érdekelték a különleges fából készült vázák, tálak és egyéb eszközök.

Még aktívan dolgozott, amikor elhatározta, nyugdíjasként, amikor majd több szabadideje lesz, kezébe veszi az esztergagépet és alkot.

– Tulajdonképpen gyermekkori álmomat valósítottam meg, hiszen már akkor magával ragadott az eszterga csodája. Néhány évtizedet azonban várni kellett, hogy régi tervem valóra váljon – mesélte Major József. Hozzátette, hogy elsősorban kérges tálakat, vázakat és szegmentált tárgyakat készít. Ezeket nehezebb megalkotni, mint a körkörös dolgokat.

– A munkálatokhoz nagy türelemre és kitartásra van szükség, de amikor elkészülnek, nagyon örülök a végeredménynek – vélekedett. Fontosnak tartja a megfelelő alapanyag kiválasztását az esztergált facsodák létrehozásához. Amikor a téli tűzre való fát összevágta, a farakásból számos rönköt, érdekes fadarabot kiválasztott és félretett, amit majd saját elképzelései szerint megformál. Nem sablon szerint dolgozik, hanem mint mondta, ahogy az alapanyag adja.

– Minden fának megvan a maga szépsége, de tapasztalatom szerint a gyümölcsfák erezete szebb és mutatósabb a tárgyakon. Rengeteg lehetőség rejlik számomra például egy gyümölcsfa ágas-bogas részében. De készítettem már rózsafagyökérből is tálat, ami igazi kuriózum. Elpusztult a futórózsánk és amikor kivettem a tőkét a földből, már láttam, mit fogok belőle készíteni – mondta az alkotó.

Különleges portékáit Jászkiséren, a XXV. Jász Világtalálkozó kiállításán is bemutatta, valamint részt vett tavaly novemberben Jászfényszarun a hagyományőrző Erzsébet-napi kiállításon és vásáron is. A nyugdíjas szabadidejében sorra készíti a kisebb-nagyobb formás tálakat, tányérokat, pohárkészleteket, amelyeket végül olyan anyaggal kezel le, hogy azok nem csak dísztárgyként funkcionálnak, hanem a mindennapi életben is használhatók. A facsodákból ugyanis étel és ital is biztonságosan fogyasztható.