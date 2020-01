Május végére átadhatják a teljes szennyvízhálózatot

A jászkarajenői polgármesteri hivatalban tájékoztattak a karai, valamint a törökszentmiklósi szennyvízrendszer kiépítéséről.

Véget ér ugyanis mindkét településen a milliárdos beruházás, melyből csupán az utómunkálatok vannak hátra. A napokban rendezett sajtóeseményen az is kiderült, hogy csaknem ezerhétszáz ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg.

– Két éve kezdődött el a csatornahálózat kialakítása a faluban. Mára azt mondhatjuk, a projekt állapota megfelelő, hiszen Jászkarajenőn pillanatnyilag 99 százalékos a beruházás készültségi szintje – emlékeztetett nyitógondolatai közt Jászkarajenő polgármestere. Palya István kiemelte, a szennyvíztisztító telep jelenleg próbaüzemben működik, az eddigi eredményeik jók.

A településvezető elmondta, a nagy beruházás az elmúlt időszakban több hátránnyal is járt, melyek a lakosság hétköznapjait érintették. Ennek ellenére rendben haladtak a fejlesztések, s a helyiek is türelemmel viselték a helyszíni munkálatokat.

– A másfél milliárd forintos projekt rengeteg előkészítést, szervezést igényelt. Teljes egészében nem tartunk ugyan a fejlesztések legvégén, de május harmincadika már nincs messze, ekkorra minden készen áll majd. A hátralévő utómunkálatok ugyanis már csak az időjárási körülményektől függenek. Aszfaltozás és padkarendezés vár még ránk. Ezzel azonban meg kell várnunk a márciust… – mutatott rá Palya István.

A sajtótájékoztató vendége volt Földi László országgyűlési képviselő is, aki mint mondta, az elmúlt harminc év legjelentősebb fejlesztését tudhatja maga mögött a község. A képviselő úgy véli, a korszerű szennyvízrendszer kiépítésével a falubeliek életminősége jelentősen javulni fog. Emellett a rendszer környezetvédelmi és megtartó szerepe sem elhanyagolható.

– A szennyvíz zárt rendszerben történő összegyűjtése, és a megfelelő tisztítás utáni visszajutása a környezetbe óriási jelentőségű változás. Bízom abban, hogy ez a beruházás hozzájárul ahhoz, hogy a faluban javul majd az életminőség, és a község megtartó ereje is növekszik – hangsúlyozta Földi László. Hozzátette, a csatornahálózat kialakítása helyi önerő hozzáadása nélkül valósult meg.

A jászkarajenői és törökszentmiklósi projekt jelentőségét méltatta a programon Borbás Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés alelnöke is. Beszédében rámutatott, az olyan kistelepülések, mint Jászkarajenő nagy lépést tehetnek a korszerűsítéssel, hiszen a beruházás végeztével 21. századi infrastruktúrára tesznek szert.

– Összesen mintegy nyolc engedélyt kellett beszerezni, hogy a munkát el tudjuk indítani. Végül 2017 novemberében kezdtük el a konkrét építési tevékenységünket – avatott be ezután a kivitelezések részleteibe Szabó Péter, a Strabag Építőipari Zrt. építésvezetője. Akitől azt is megtudtuk, a két településen együtt mintegy harminc kilométernyi gravitációs szennyvízcsatorna-vezetéket építettek. A munkálatok végeztével pedig csaknem 1700 ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A Dél-Pest megyei településen 20 és fél kilométer települési csatornát, 8,9 kilométer nyomó- és ivóvízvezetéket, 3 automata szennyvízátemelőt, valamint egy IFAS típusú szennyvíztisztító telepet adnak át a kezelőépülettel együtt. A munkálatok május végén, június elején fejeződnek be.

– A határidőt úgy tűnik, tudjuk tartani. Úthelyreállítások vannak még hátra… – közölte a szakember. Szabó Péter zárszavában arra is kitért, Jászkarajenő több pontján korábban a magas talajvíz nehezítette a munkát.