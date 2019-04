Májusban elkezdődhet a 32-es főút felújítása

A jászberényi képviselő-­testület áprilisi ülésén részt vett Pócs János országgyűlési képviselő is, akit az ellenzéki városatyák kérdeztek a lakosokat is foglalkoztató aktuális ügyekről. Így szó volt többek között a megyei jogú városi rang megszerzéséről, a 32-es főút felújításáról, az egészségügyről és a külföldi munkavállalók foglalkoztatásáról is.

Az első kérdéssorban dr. Gedei József (DK) Jászberény megyei jogú várossá nyilvánításáról, a várost megkerülő körgyűrű harmadik ütemének kiépítéséről, a katonai gyakorlótér ügyéről, valamint az egészségügy helyzetéről érdeklődött. Az országgyűlési képviselő a megyei jogú városi ranggal kapcsolatban elmondta, hogy új stratégia mentén indulnak el Jászberény vezetésének koordinálásával. Dr. Szabó Tamás polgármester (Fidesz) erre vonatkozóan néhány kiegészítést tett: kialakult az a kör, akikkel szövetséget, együttműködést kötnének. Május közepén lesz egy egyeztetés, ahol kialakulhat a közigazgatási szakmai konszenzus. Emellett tovább kell építeni az ügy politikai lobbi hátterét is. Az útfelújításokra reagálva Pócs János arról tájékoztatta a grémiumot, hogy május 15. a legfrissebb határidő, amikor a Jászberény és Jászfényszaru közötti 32-es útszakasz felújítása elindul. – A második negyedévben sor kerül az elkerülő szerződésének aláírására, és amikor a 32-es elkészül, akkor kezdődik az elkerülő kivitelezése – tette hozzá a honatya. Támogatta Gedei József javaslatát arra vonatkozóan, hogy jobb lenne, ha a katonai gyakorlótér állami fenntartás helyett önkormányzati fenntartásba kerülne. A jászberényi egészségügy helyzete úgy ­véli, hogy stabil, az adósságállományt tekintve is jobb, mint néhány éve. Bobák Zsolt (Jobbik) szóvá tette a képviselő médiaszerepléseit. Véleménye szerint, ha politikára terelődik a szó, akkor nem pozitív dolog jut az emberek eszébe a Jászságról, hanem negatív. Pócs János a politikai szereplésre így reagált: a labda attól repül, ha rugdossák. Emlékeztetett, a legutóbbi választáson hat és fél ezer szavazattal többet kapott, mint előtte. Balogh Béla (MSZP) többek között a 32-es főúthoz kapcsolódva arról érdeklődött, hogy az milyen minőségben készül el. Hozzátette: a Jászberény és Újszász közötti részen is nehezen lehet már közlekedni. – Szigorú paramétereknek, előírásoknak megfelelően készül el az út. A Jászberény és Újszász közötti szakasz pedig a 2022-től kezdődő pályázati támogatásból újulhat meg – fejtette ki Pócs János. Kényszerűségből kellett ukrán vendégmunkásokat hozni A megváltozott munkaerőpiaci helyzet, a nagyszámú ukrán munkavállaló foglalkoztatása is szóba került a tanácskozáson. Budai Lóránt (Jobbik) arra volt kíváncsi, hogy meddig tartható fenn az az állapot, hogy a tehetséges fiatalok elhagyják az országot, és helyettük külföldi állampolgárok jönnek. Pócs János politikai demagógiaként értékelte a kérdést. Kiemelte: a jászsági munkáltatók azért kényszerültek arra, hogy Kárpátaljáról hozzanak be munkavállalókat, mert nem volt munkaerő. Ha az üzemeket nem tudták volna feltölteni külföldi dolgozókkal, akkor ezeket a vállalkozásokat elvitték volna más országokba.