Nem voltam sem kisdobos, sem úttörő, így nem éltem át a kötelező felvonulások „örömeit”. Fiatalságom majálisainak emléke a májusfaállítás és a vurstli körül forog.

Vajon a mai világban állít még valaki májusfát? Nem is olyan régen a falun lakó fiatal fiúk éjszaka fáért osontak a környező erdőkbe, amit feldíszítettek és felállítottak az eladósorban lévő lányok házának udvarára. Élvezte ezt a szokást mindkét fél, emlékeket gyűjtve maguknak, hogy majd erről is meséljenek az unokáiknak. Napjainkra ez a hagyomány még a kisebb településeken is elhalványulni látszik, így maradt a körhinta, a dodzsem és az ugrálóvár.

Május 1-jén számos, zömmel szabadtéri program közül válogathattunk a városban és megyeszerte, ezekről a teljesség igénye nélkül hírportálunkon is beszámoltunk.

Az előrejelzések ellenére mégiscsak kedvező időjárásnak köszönhetően sok kisgyermekes család sétált a Tiszavirág gyaloghídon át a ligetbe a megyeszékhelyen. A gyermekek rózsaszín vattacukorban és kisebb-nagyobb ajándékokban reménykedve, míg a felnőttek inkább azzal a céllal, hogy – ha lehet – minél kevesebb pénzt költsenek el a látszólag haszontalan szórakoztató eszközökre.

Megalkuvás ez a család minden tagja számára, igyekezve a felmerülő igényeknek megfelelni.

Zsúfoltság és hangzavar az egyik, míg öröm, mosoly és vágy a másik oldalon.

Ha pedig valakinek elege lett a tömegből, tölthette akár a szabadban is ezt a napot, együtt a családdal, kirándulva. Esetleg a megyeszerte kinyitott strandokon pancsolva. Vagy otthon, kipihenve a fáradalmakat, esetleg – fütyülve a modern világ új szokásaira – mégis májusfát díszítve.