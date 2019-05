Mióta kiskorú lányom van, betéve tudom az összes rajzfilmfigura nevét, tulajdonságait és azt is, rózsaszín, habos-babos történetük mikor következik az aktuálisan kedvenc gyermekcsatornán.

Mivel a csemete hat és fél éves, engedélyezett a napi fél óra táblagépezés, és ebben benne van a legnagyobb videómegosztó is, természetesen kiskorúaknak szóló verzióban. Ilyenkor azt a mesét vagy gyermekdal-összeállítást nézi, hallgatja, amelyiket éppen akarja.

Egy este azonban felfedezett valami újat. Egy kedves, mosolygós néni és az ő kiskamasz korú lánya mókáztak önfeledten a kamerának, az egyik részben őszi dekorációt, a másikban nyúlós, ragacsos színes izét készítenek, melyet „szlájmak” ismer a kiskorúakat nevelő szülői réteg.

A harmadikban játszóházban járnak, a negyedikben kis golyókkal teli fürdőkádban keresnek ajándékokat, sűrű vihogások közepette.

Csupa móka és kacagás itten az élet, kéremszépen! És a lányom csillogó szemmel leste minden mozdulatukat!

Még azt is, amikor éppen azt ecseteli a hölgy, milyen jó szolgálatot tesz nekik az a pici, táskában is könnyedén elférő sópipa, vagy hogy muszáj lesz lefedetni a kerti medencéjüket! Mert most aztán takaríthatják (persze mindezt nyerítve).

Több szempontból is elkeserít a dolog. Egyrészt azért, mert már a gyermekeket sem tisztelik a profitéhes reklámszakemberek, másrészt, mert ez a hölgy a pénzszerzéshez a saját kicsi lányát használja fel, ország-világ előtt ismertté téve.

Harmadrészt azt a hamis illúziót kelti, hogy anyuka a nap 24 órájában készen áll folyamatosan, fáradhatatlanul és persze vigyorogva elképesztő bugyutaságokat művelni. A valódi világhoz köze nincs, az alattomossághoz annál inkább.