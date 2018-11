Már akár pert is indíthatunk az interneten

A bíróságokon korábban panasznap néven működő, a bírósághoz fordulást segítő szolgáltatás elnevezése októbertől ügyfélsegítőre módosult.

Ha nincs ügyvédünk, idén év elejétől csak nyomtatványokon fordulhatunk a bírósághoz, de ezt megyénkben úgynevezett nyomtatványfalak és egy naprakész bírósági honlap is segíti. A közelmúlttól több olyan változás is történt a bírósági ügyintézés kapcsán, amely felgyorsíthatja és gördülékenyebbé teheti a folyamatokat.

Aki rendelkezik elektronikus ügyfélkapuval, ezentúl az interneten keresztül, akár otthonról is pert indíthat. A változásokról Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke tájékoztatta hírportálukat.

– Az idei év első napján hatályba lépett új polgári perrendtartásról szóló törvény lényeges változásokat hozott a perlekedésben – magyarázta az elnök asszony.

– A jogi képviselő, azaz az ügyvéd nélkül eljáró ügyfelek már kizárólag a jogszabályban erre rendszeresített nyomtatványok kitöltésével indíthatnak pert, és a legtöbb perbeli kérelmet is csak nyomtatványon terjeszthetik elő.

– Ezen nyomtatványokat azonban az internetről is le lehet tölteni, és elektronikus ügyfélkapun keresztül, akár otthonról is be lehet nyújtani a bíróságnak. Emellett fontos változás, hogy a bíróságokon korábban panasznap néven működő, a bírósághoz fordulást támogató szolgáltatás elnevezése októbertől ügyfélsegítőre módosult – jelezte.

Mint megtudtuk, a nyomtatványok minden bíróság polgári kezelőirodájában ingyenesen, papír alapon elérhetőek. A Szolnoki Törvényszék emellett, annak érdekében, hogy az ügyfelek számára megkönnyítse a bírósághoz fordulást, a szolnoki, Kossuth úti főépületében, közvetlenül a bejáratnál, egy úgynevezett nyomtatványfalat alakított ki.

Itt az ingyenesen elvihető nyomtatványok mellett egy rövid tájékoztató anyag is segíti az ügyfeleket abban, hogy mely esetekben, melyik nyomtatványt kell kitölteniük, és ebben hol, mikor és kitől kérhetnek segítséget. A jövőben a megye valamennyi járásbírósági épületében hasonló nyomtatványfalak kialakítását tervezi a Szolnoki Törvényszék.

A bírósághoz fordulást immáron a törvényszék honlapja is segíti. Kissné dr. Szabó Judit arról is beszámolt ugyanis, hogy a www.szolnokitorvenyszek.birosag.hu weboldalon, az „Ügyfélsegítő” menüpont alatt minden nyomtatvány ingyenesen, szerkeszthető, számítógépen kitölthető formátumban letölthető.

Részletes útmutató segíti az ügyfeleket abban, hogy melyik nyomtatványt és hogyan kell kitölteniük, mely bíróságnak és miként kell benyújtaniuk. Abban is segít továbbá, hogy ha elakadnának a nyomtatvány kitöltésében, hol és kitől kérhetnek segítséget.

Ugyanitt azt is megtudhatják az ügyfelek, hogy hova fordulhatnak jogi tanácsadásért és hogyan kérhetik pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését.

Hogyan működik a gyakorlatban?

Az ügyfelek a jogi képviseletük ellátásával ügyvédet hatalmazhatnak meg. Ha vagyoni-jövedelmi viszonyaik miatt erre nincs lehetőségük, pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését kérhetik az illetékes járási hivatalban, ahol a nyomtatványok kitöltésében is segítséget kérhetnek.

Emellett a bíróságokon, a korábbi panasznapi ügyintézés helyébe lépő ügyfélsegítői ügyfélfogadáson, a szóban előadott keresetüket, ellenkérelmüket, viszontkeresetüket, és más, a bíróságnak címzett kérelmeiket erre rendszeresített nyomtatványokon rögzítik.

A Szolnoki Törvényszék honlapján, az „Ügyfélsegítő” menüpont alatt minden kapcsolódó információt megtalálnak az érdeklődők – mondta Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke.