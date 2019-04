Már az ötödik nótaestet rendezték meg Jánoshidán

Sztruhala József immáron ötödik alkalommal szervezett jó hangulatú nótaestet a napokban Jánoshidán.

Az ötletgazdát a nóta szeretete mellett az is vezérelte a rendezvény megvalósításában, hogy jót adjon az embereknek. Nemcsak hallgatni szereti ugyanis a dalokat, hanem énekelni is. Ezt néhány évvel ezelőtt, egy nótaversenyen elért harmadik helyezésével be is bizonyította. Szívügye a klasszikus magyar nóta, mint hungarikum, azt szeretné, ha a faluban is minél többen részesei lehetnének a muzsika adta örömöknek.

Sztruhala József szerint egy műsor akkor ér igazán valamit, ha van közönség is. Jánoshidán pedig egyre nagyobb az érdeklődés, hiszen míg az első esten hetven-nyolcvan fő vett részt, addig az idei rendezvényre több mint kétszázötvenen látogattak el meghallgatni a fellépőket: Bárkányi Adrienn, Murvai Julianna, Szegedi Csaba és Tóth Mácsai Árpád énekeseket, valamint Varga Antal füttymestert. A művészeket Fehér Endre és zenekara kísérte.

A nótaest megvalósításában ezúttal is sokan a kezdeményező mellé álltak.