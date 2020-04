Már botot fogtak a megyei horgászok

Bár a korábbi meleg napok után ismét hűvösre fordult az idő, a hideg – sőt, a vírushelyzet – sem rettenti el a vizek látogatásától a vérbeli horgászokat. Az enyhe tél miatt már egyébként is korán megindultak a halak, még pontyok horogra csalogatásával is érdemes volt próbálkozni. Teszthorgászokat kérdeztünk, milyen készséget érdemes ilyentájt használni.

– Igazából még nem indult be a horgászszezon, ilyenkor még nem a nagy halak megtalálása a cél, hanem maga az, hogy egyáltalán sikerüljön halat fogni. Most a horgászat örömén van a hangsúly – emelte ki Lázár József, Jászdózsán élő teszthorgász.

– Legtöbben keszegeket próbálnak fogni, ehhez kimondottan vékony felszerelést ajánlott most használni. Apró horgokat tegyünk fel, a 14-estől elmehetünk akár a 20-as méretűig is. A főzsinór lehet 20-as, de az előke finomabb, lehet mondjuk 07-es, 09-es a 20-as horoghoz. Mindenképpen élő csalit tűzzünk fel, szóba jöhet a csonti, pinki, a szúnyoglárva vagy az apró giliszta is. Ki kell tapasztalni, melyik az eredményesebb, ha egyesével kínáljuk vagy többet feltűzve, majd eldöntik a halak, hogy melyik vonzóbb számukra.

– Etetőanyagból inkább keveset használjunk, egy helyre koncentrálva, és ilyenkor még nem is annyira az a meghatározó, hogy milyen ízű, így teljesen megfelel a natúr, tehát az ízesítés nélküli is. De válasszunk sötét tónusúakat, mivel az élénk színek, a sárga, a piros ilyenkor még riaszthatja a halakat. Az úszó is legyen érzékeny, három grammos, vékony antennával. A kapások még óvatosak, van, hogy szinte alig lehet meglátni. Szélben inkább a féderbotos horgászat az előnyösebb, ez úgyis egyre népszerűbb módszer, csak sajnos most a versenyek elmaradnak – magyarázta Lázár József.

Az enyhébb napok már év elején is előcsalogatták a pontyokat, tavakban vagy akár a megáradt Zagyván is lehetett fogni e nagyon kedvelt halfajt.

– A tavaszi pontyok legjobban a horogra tűzött pelletekkel foghatók, szintén sötét tónusú etetőt alkalmazva. A pontyokhoz sem kell még erős készség, a 10–12-es horog elegendő, és használjunk szakáll nélkülit, hogy ne sebezzük meg a szájukat. Keresni kell őket, hogy a vizek mely részein tartózkodnak, medertöréseknél szoktak meghúzódni. Érdemes hol ide, hol oda bedobni a horgot, és ahol eszik a hal, ott érdemes ismét próbálkozni, mert ha sikerül fogni egyet, számíthatunk rá, hogy ott több is van.

– Változó, hogy mennyire erős a kapás. A ponty úgy kap, hogy beszívja a csalit, és ha megszúrja a horog, akkor megugrik, és nyilván nagyobb rántást tapasztalunk – magyarázta a teszthorgász, elárulva, hogy ő is pontyozott már februárban is. Bár ilyentájt a ragadozó halak többségére tilalom van, balinra, süllőre például április végéig, azért nem kell lemondani a „rablózás” örömeiről sem.

Ratkai Miklós tiszaburai teszthorgász a harcsázást javasolja annak, aki a vírusveszély idején sem akar lemondani a halak kergetésének élvezetéről.

– Azt javaslom a horgászoknak, hogy várjanak a melegfront érkezéséig, akkor jobban esznek a harcsák. Az élő Tiszán érdemes a partszéli medertöréseken próbálkozni. Csalinak legjobb a pióca, nadály vagy giliszta, amit csokorban érdemes horogra tűzni, lehet akár 25 dekás is egy csokor. Aki harcsázni akar, az megfelelően erős készséget használjon! Az 50-es, 60-as monofil vagy 20-as, 25-ös fonott zsinór mindenképp kell, ehhez megfelelő orsó, azt is figyelembe véve, hogy folyón vagy tavon, partról vagy csónakból akarunk horgászni.

– Amikor a harcsa táplálkozik, akkor mohó, erősen megrántja akár a 400 grammos dobósúlyú bot spiccét is. Ha gyenge húzgálást tapasztalunk, akkor rendszerint a keszegek csipegetik a csokrot, főleg a gilisztát, míg a nadályt kevésbé kóstolgatják – adott tippeket a tavaszi harcsázáshoz a burai teszthorgász.