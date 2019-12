Már elkészültek az idei esztendő első borai

Minden évben nagy borok születnek a termelők szerint, de az idei kifejezetten jó lehet – mondta hírportálunknak Barcza Gábor tiszaföldvári borász.

– Nagyon csapadékos év volt az idei, ami kihívások elé állította a termelőket, hiszen a különféle gombák ilyenkor a levelet támadják. Ha nem tud megfelelően fotoszintetizálni a növény, akkor vélhetően savanyú szőlő terem. A legtöbb termelőnél be is következett ez a probléma. Nekünk szerencsére sikerült megvédeni a szőlőt – mondta a borász, aki kifejtette, hogy augusztus végén a korai fajtákkal – a muskotályos Cserszegi Fűszeressel és az Irsai Olivérrel – kezdték a szüretet.

– Este szedtük a hűvösön, hogy a feldolgozásnál ne fordulhasson elő, hogy felmelegszik a must. Ezek a gyümölcsös borok lettek kész a legkorábban, Márton-napra már piacképesek voltak – részletezte Barcza Gábor, majd azzal folytatta, hogy a korai szüretelésű Kékfrankosból rozé bort készítettek.

Szerinte a sav és a cukor összhangja határozza meg, mikor kell szüretelni, a gyümölcsösséget szem előtt tartva figyelte az arányokat.

– A gyors feldolgozásnak és a reduktív erjesztésnek köszönhetően a rozék is kóstolhatóak voltak Márton-napon, most már ihatóak – mondta a borász, aki minden stádiumban bevizsgáltatja a borokat, a szakember is elcsodálkozik, hogy milyen szép savakkal dolgozhatnak.

A Kékfrankost szüretelték utoljára. Testes vörösbor lesz belőle, miután tizenkét-tizennégy napig héjon áztatják. A préselés után érni kezdett, az almasavbomlás a vége felé jár, várhatóan február végén lesz piacképes nedű belőle.

– Szedtünk néhány különlegességet a ritka, régi fajtákból: Kadarkát, Fekete Keselyt és Piros Szlankát is. Végre először lesz a Fekete Keselyből is bor, ami elég ígéretesnek tűnik, mélybordó színével és finom illatával korlátozott számban piacra is kerülhet majd – büszkélkedett a termelő, aki hozzátette, hogy a Cabernet sauvignon, a Cabernet Frank fajták kiteljesedéséhez két-három évnyi érlelés szükséges, hiszen ezeket hordóban oxidatív eljárással készítik.

A szüretet október végén a Kövidinka zárta, melyből kellemes asztali, fröccsbor lesz. Jelenleg a borok kezelése és bevizsgáltatása zajlik.