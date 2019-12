Sokunk fiatalkorának közkedvelt filmsorozata volt a MacGyver, melynek főszereplője minden helyzetben feltalálta magát.

Nem volt akadály vágópisztolyt fabrikálnia egy kerékpárból, de a konzervdobozból történő bombakészítés sem okozott neki fejtörést. Különös „találmányai” mind egy célt szolgáltak: a fizika törvényszerűségeit felhasználva kikerülni a legnehezebb helyzetekből is.

A kilencvenes években bőven akadtak diákok, akik olyanok akartak lenni, mint ő. A minap nekem is jól jött volna az amerikai ezermesteréhez hasonló szaktudás. Nekem ugyan nem kellett kiszabadulnom sehonnan, és felrobbantanom sem kellett semmit. De egy meghibásodott radiátorcsőből ömlő vizet bizony jó lett volna valahogy megállítani, nehogy tengerré változzon a nappali, mire a szerelők kiérnek.

Sikerült a „tüneti kezelés”, mégis volt okom bosszankodni. Hiszen, ha korábban észrevettem volna a cső hibáját, nem lett volna semmi baj. Azt gondolom, épp az ilyen helyzetek szükségesek ahhoz, hogy belássuk, mennyire nélkülözhetetlen egy-egy hozzáértő szerelő. A szakemberré válás alapja, hogy már gyermekkorban felkeltsük az érdeklődést az olyan területek iránt, mint a fizika is. A szolnoki Verseghy Ferenc Gimnázium Tarján Imre Fizikaversenye idén ünnepelte huszadik évfordulóját. A jubileum talán arra is rámutat, igenis fontos, hogy más hasonló fórumokon, és a megye több pontján is vonzóvá tegyük a fizika tudományát.