Már javítják az utakat Abonyban

Városszerte folynak a garanciális útjavítások a településen. Emellett az ABOKOM Nonprofit Kft. munkatársai is megkezdték az éves kátyúzási munkálatokat. A Mátyás király úton is eltüntették a balesetveszélyes, mély kátyúkat – számolt be közösségi oldalán a polgármesteri hivatal.

Közölték, mindez csak átmeneti megoldás, az út ugyanis rossz állapotban van. Az abonyi városvezetés ezért arra törekszik, hogy ez az út is bekerüljön a pályázati felújítási projektbe. A helyszínen jelenleg harmincas sebességkorlátozó tábla lassítja forgalmat.