Már közel ötezer kilométert tett meg a tószegi Pálinkás Csaba

Egy jó cipő kell, a többi nem is igazán számít. Ezt mondja Pálinkás Csaba arról, hogy mi szükséges a túrázáshoz, természetjáráshoz. Persze azért egy „nagy adag” elszántság és kitartás sem hátrány, ha van. A tószegi fiatalembernek mindebből van bőven, bizonyítja ezt, hogy a közelmúltban érdemes természetjáró címmel ismerték el a teljesítményét.

– Elsősorban a természet szeretetéért, a túrázás hangulatáért csinálom. Természetesen azonban nagyon megtisztelő, amikor elismerik a teljesítményemet – foglalja össze röviden Pálinkás Csaba. Utóbbira büszke is lehet a tószegi fiatalember, hiszen már közel ötezer kilométer „van a lábában”. Mindezt dokumentumokkal is bizonyíthatja.

– Túrajelentésekkel kell igazolni és túranaplóval dokumentálni a túrákat. A túramozgalmak ezek alapján jelvényekkel és kitűzőkkel ismerik el a természetjárók teljesítményét – magyarázza, miközben megannyi jelvényt és kitűzőt mutat. Megfelelő távok teljesítésével bronz-, ezüst-, majd aranyjelvényes minősítést lehet szerezni, amit követ az érdemes természetjáró elismerés. Ezt kapta meg a közelmúltban Csaba.

– Az elmúlt 7-8 év teljesítményének az eredménye ez. Nagyjából 4700 és még pár száz kilométer, amit eddig megtettem. Közel tíz esztendeje kezdődött ez a „szerelem”. Az erdőkertesi faluházban dolgoztam, ahol kedves kollégám, barátom, Járosi László vezetett be a természetjárás rejtelmeibe.

– Ő kiváló teljesítménnyel büszkélkedhet, neki köszönhetem, hogy teljesen magával ragadott a túrázás. A természetjárás szeretete mellett a barátság is megmaradt, rendszeresen visszajárok hozzájuk, lehetőség szerint együtt is túrázunk – meséli Csaba, aki egyébként az elmúlt napokban is éppen az erdőkertesiekkel vett részt természetjáró és honismereti táborban.

– A járványhelyzet miatt hetek, hónapok estek ki, jó érzés, hogy már újra túrázhattunk, ezúttal Szentendre, Visegrád környékén tettünk kirándulásokat – meséli.

Csaba egyébként a jól ismert kéktúraútvonal mentén már szinte az egész országot bejárta, de természetesen mindenhol szívesen húz bakancsot és indul útnak. Manapság érdeklődéssel csatlakozik azokhoz a túramozgalmakhoz, melyek a Cserhát forrásait kutatják.

Csaba, ha éppen nem teljesítménytúrán vesz részt, akkor családját is szívesen magával „viszi” a kirándulásokra.

Felesége, a gyerekeik születése előtt rendszeresen elkísérte, manapság pedig már a gyerekek is ismerkednek a bakancsos léttel. A négyesztendős Anna egyelőre még csak óvatosan, de a hétéves Ádám már egyre bátrabban ered édesapja nyomába…