Már műtétet is el kellett halasztani a vérhiány miatt

Bár a sürgős, életmentő beavatkozások elvégzéséhez eddig elegendő volt a vérmennyiség, a halasztható műtéteket nagyban érinti megyénkben is az országos szinten tapasztalható vérhiány. Az Országos Vérellátó Szolgálat öt-hat napos tartalékkal gazdálkodik, ami az utóbbi időben három-négyre csökkent. Ebben az időszakban talán még inkább oda kell figyelnünk erre, mert a szabadságok miatt felborult a rutin, a rendszeres véradók közül is sokan elutaztak, ráadásul a meleg idő sem kedvezett a véradási hajlandóságnak.

– Júniusban, a tavalyi évhez képest, többen adtak vért, viszont júliusban és augusztusban kevesebben. A nyári szabadságolások és a hosszú hétvége miatt is csökkent a véradások száma, míg a felhasználási igények az ilyenkor megszokottnál magasabbak voltak – tudtuk meg Kántor Katalintól, az Országos Vérellátó Szolgálat kommunikációs munkatársától.

– A beteg egészségét vagy életét súlyosan veszélyeztető állapotban történő halaszthatatlan beavatkozásokhoz az OVSZ biztosítja a vérkészítményeket, ilyen például az őssejtátültetés utáni kezelés, a szervtranszplantáció vagy a sürgősségi ellátás. A tervezhető műtétekhez (például protézisbeültetés) három-négy nap halasztással tudjuk kiadni a készítményeket – részletezte.

– A nagy vérigényű, szakmailag halasztható műtétek közül eddig egyet kellett elhalasztani – válaszolta kérdésünkre dr. Bene Ildikó, a Hetényi Géza Kórház megbízott főigazgatója. – A tervezhető műtéteket szakmai szempontok szerint rangsorolják a műtétes szakterületek vezetői és állítják össze a műtéti programokat. Nagy figyelmet fordítunk arra, amennyiben egy műtét halasztására is kényszerülünk intézetünkben, hogy a szükséges mennyiségű vér rendelkezésre állásakor a beteget azonnal értesítsük és behívjuk a beavatkozásra.

Az intézményvezető felhívta a figyelmet a véradás fontosságára is.

– Reménykedünk abban, hogy egyre szélesebb körben tudjuk népszerűsíteni a véradást a lakosság körében. Nyomatékosan felhívjuk a betegek hozzátartozóinak a figyelmét és kérjük, hogy minél többen jelentkezzenek véradásra, melyre irányítottan – természetesen vércsoportegyezés esetén –, akár a saját hozzátartozójuk részére is van lehetőség – hangsúlyozta a főigazgató.

A vér mással nem pótolható, így a folyamatos, biztonságos vérellátás fenntartása érdekében a következő napokban fokozottan számítanak az önzetlen véradók segítségére. Egy véradó akár három ember életét is megmentheti.

Interneten is lehet időpontot foglalni

A véradások időpontjáról és helyszíneiről a www.veradas.hu oldalon is tájékozódhatnak a véradók, ahogy a megyei alkalmak a Szoljon.hu hírportálon is olvashatóak. Minden nap várja a véradásra jelentkezőket a Szolnoki Területi Vérellátó (Szolnok, Tószeg u. 21.), ahova időpontfoglalás is után is lehet érkezni.