Már több helyen kapható, de drágább lett a fenyőfa

A karácsonyfaárusok megjelenése csalhatatlanul jelzi az ünnep közeledtét. Szolnokon is több helyen, többek között a vásárcsarnoknál is válogathatunk már tűlevelűt az ünnepre.

A többség még valóban csak válogat, felméri a kínálatot, bár van, aki jó időben megveszi a karácsonyfának valót, mondván, úgyis kivágták már ezeket a fákat, mindegy, hogy az eladónál vagy otthon áll. A szárazság miatt azonban kevés lett a tényleg szép fa, a beszerzést így nem érdemes sokáig halogatni.

A szolnoki piacon jókora sátor előtt és rejtekében sorakoznak az eladásra szánt tűlevelűek. A fákat a Somogy megyei Berzence községből, a zalai Surd és Nemespátró községekből hozták, jó előre kiválogatva. Dúsak, formásak.

Mint Kiss Bálint árus elmondta, náluk egyébként is a szépeket szokták keresni, jelenleg pedig még csak ők árulnak a piacnál.

– Idén nagy volt a szárazság, amivel a termelőknek igencsak meg kellett küzdenie. Jó minőségű fából kevesebb lett, gyengébből akad elég sok – számolt be róla Kiss Bálint, aki a beszerzéseket is intézte.

– Kevésbé szép fákat többfelé is találni, nálunk is lesz majd, azt olcsóbban adjuk. De aki formásat szeretne, nem érdemes a beszerzéssel az utolsó pillanatig várnia, mert elfogy!

A luc métere náluk 3 ezer, a Nordmann-fenyő 6–8 ezer forint méteráron kapható. Ezüstfenyőhöz 4–6 ezer forintért juthatunk hozzá, az erdei fenyő darabja 4 ezer forint. A gyengébb minőségű lucot majd 2 ezerért, a Nordmannt 5–6 ezer forintért fogják adni, ez utóbbiból egyedi fáik is lesznek.

A töves fenyőt 3 ezer forinttól 15 ezerig terjedő kínálatból választhatunk. A vágott – sőt, előkészített, megfaragott tövű – fenyőhöz talpat is adnak: a kisebbek 4 ezer forintba kerülnek, a nagyobbak 5 ezerbe. Mint mondják, van, aki jó időben szereti megvenni a karácsony fő ékességét, legtöbben azonban még csak méregetik a kínálatot.

Talán az ágakból álló csokrok most még kelendőbbek. A szolnoki Majzik Józsefné is épp ottjártunkkor vásárolt be belőlük.

– A temetőbe magam szoktam összeállítani a gallyakból dekorációt, de otthonra is készül dísz – árulta el. – A szomszédasszony azt mondta, nem kapok még itt semmit, de úgy látom, pont jókor érkeztem. Jön karácsonyra a család, de amíg nincs unoka, a férjemnek meg nekem jó a műfenyő is. Fenyőillat nélkül viszont nincs karácsony! Sőt, igazi gyertyát is gyújtunk, pedig van a fán égősor. A gallyakat kicsit sós vízbe állítom és azokat is szépen feldíszítem – avatott be ünnepi szokásaikba az asszony.

Tóthék viszont nem vettek még semmit, a napokban előbb végignéznek több elárusítóhelyet. Sokallják az árakat, pedig van, ahol ígérték, hogy a tavalyi összegekért kaphatnak lucfenyőt. De hátha akad olcsóbb is.

A Felső Szandai réti bevásárlóközpontnál is megcsapja orrunkat a fenyőillat. Legtöbbjük Dániából való. Nordmann-fenyő négy méret- és árkategóriában, 3690 forinttól 12 990 forintig kapható, ezüstfenyő 3490–5999 forintért, luc 2990–3990 forintért vásárolható.

A konténeres Nordmannból a kisebb 6990 forint, a nagyobb 8490, a konténeres ezüst pedig 4490, illetve 7490 forint.

Karcagon is árulja már múlt csütörtök óta Tanka István kereskedő a fenyőket, földlabdás, gyökeres nála nincs. A luc 2500, az ezüst 3500, a Nordmann pedig 4000 forint/méter errefelé. Az árak nála egyébként már hosszú évek óta ugyanezek, más fajtát nem hoz, mert ezeket keresik elsősorban. A legkeresettebb a lucfenyő lesz várhatóan idén is. Abból pedig van elég, kicsiből és nagyból is.

A kicsit és a nagyot is keresik

Jászberényben is rendkívül széles a kínálat, többféle fenyőfa közül lehet választani. Horváth János termelő érdeklődésünkre elmondta, a városban van fizetőképes kereslet a drágább és nagyon szép fenyőfákra is.

– El lehet mondani, hogy két véglet van, vagy a nagyon szép és drága fenyőket keresik a vásárlók, vagy a kisebbet és olcsóbbat. Vannak, akik kijönnek a területünkre, és ott választják ki a frissen vágott, a számukra legszebb karácsonyfának valót – mondta Horváth János. Hozzátette: az árképzésben rugalmasnak kell lenni, az árakat egyaránt meghatározza a fa fajtája, szépsége és mérete. A termelőnél például a vágott lucfenyő métere 1500 forinttól kezdődik, az ezüstfenyő métere körülbelül 2500–3000 forint között mozog, egy szebb és magasabb Nordmann-fa ára 8000–9000 között kezdődik.

