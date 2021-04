Már válogathatunk a primőr zöldségek között

Válogathatunk már a piacokon primőr hazai zöldségekből. Igaz, túlnyomó többségük még fóliasátor alatt termett, de például zöldhagymából, sóskából szabadföldi zsenge termést is vehetünk. Akad jó minőségű zöldféle, az árusok csak azt sajnálják, hogy a vevők nem tolonganak.

A szolnoki vásárcsarnokban is kedvünkre válogathatunk a primőrök között. Csütörtökön nem volt nagy tolongás, az árusok panaszkodnak is, hogy a vírushelyzet miatt nagyon visszaesett a forgalom, sokan inkább valamelyik áruházlánc üzletében vesznek meg mindent egy helyen, még ha nem is olyan szép a felhozatal.

A tiszajenői Gulyás Zoltánnál nagy számban mosolyognak leendő vevőjükre a kisebb-nagyobb piros retkek. Emellett petrezselyem, kapor, karalábé is sorakozott a standon.

– Egész télen volt fóliás árum – tudatta a kereskedő –, hamarosan pedig lesz szabadföldi retek is. A vásárlók viszik a zöldfélét, vették a paprikát, paradicsomot is.

Czakó Sándor őstermelő bő választékban kínálja fűtött fólia alatt nevelt zöldségféléit. Összesen négyezer négyzetméternyi területen fejlődnek a kerti növényei. Így bőven akad standján saláta, retek, hagyma, karalábé, de zöldség és uborka is.

– A saláta és a retek a legkelendőbb, ennek van most a szezonja – árulta el Sándor.

A múlt évhez képest persze valamelyest emelte ő is az árakat. A retket például két-háromszáz forintért, a salátát kétszázötvenért adja, a zöldség kilója nyolcszáz forint.

A kereskedőknél van magyar paprika és paradicsom is – természetesen még fóliás. Mint Lajkó Józsefné eladó elmondta, fóliás termékeket ők is tudtak egész télen árulni. Az árak azóta kicsit csökkentek, így erős paprikát és tv-paprikát kilónként kilencszáznyolcvan, paradicsomot nyolcszáznyolcvan forintért kaphatunk. Csak épp a vevő kevés.

– Amióta kitört a vírus, az emberek szívesebben vásárolnak be egy helyen, a mellettünk lévő üzletben is nagy a tömeg.

– Inkább ott veszik meg a zöldségfélét, gyümölcsöt is, ha nem is olyan jó minőségű. Hétfőn, kedden, szerdán szinte alig akad vevő, csütörtökön már mozgolódnak, pénteken, szombaton jönnek legtöbben. De egyszerre csak kis mennyiségeket vesznek – osztotta meg tapasztalatait az eladó.

Perjésiné Baranyi Magdolna Zagyvarékason termett zöldfélét kínál. Szabadföldi zöldhagymáiért százötven-háromszáz forintot kér csomónként.

– Három hete kezdtem árulni, idén lassabban fejlődtek az időjárás miatt, tavaly már március közepén hoztam a piac­ra. Volt egyébként spenótom és sóskám is, szintén szabadföldi, el is fogyott. Az sem tudott olyan gyorsan fejlődni, aprók voltak a levelei, de már sokan keresték, így hoztam be abból is – fejtette ki hírportálunknak Magdolna.

A csütörtöki körsétánkon tapasztaltak alapján a szolnoki piacon a zöldhagyma csomójáért mérettől függően százötven–háromszáz, a retekért pedig nyolcvan–háromszáz forintot kérnek. A fejes saláta kilóját százötven–háromszáz, a tv-paprikáét nyolcszáznyolcvan–ezerkétszáz, a paradicsomét pedig hatszáznyolcvan–kilencszázkilencven forintért árulják.