Már visszaküldte a kitöltött kérdőívet

Nemsokára lejár a nemzeti konzultáció kitöltési határideje, a válaszokat postai úton és online, augusztus 15-ig lehet visszaküldeni. Horváth György, a szolnoki Szigligeti Színház művésze is nemrég adta fel az íveket, amit a családban már többen is kitöltöttek.

– Amíg nem voltak ezek a konzultációs lehetőségek addig mi, állampolgárok csak négy évente egyszer, a szavazáson mondhattuk el véleményünket. A nemzeti konzultációban egyszerű, magyarul feltett, józan paraszti ésszel fölfogható kérdések szerepelnek, amelyekre lehet igennel vagy nemmel válaszolni.

– Szerintem a témák most nagyon aktuálisak, és ezekről mi is gyakran beszélgetünk a családdal. Ilyenek például a járványügyi kérdések, vagy a gazdaság állapota. Utóbbiról saját bőrünkön is éreztük, hogy 2010 óta mennyit javult. Azt gondolom, hogy a kormány odafigyel majd a visszajelzésekre – vélekedett a színművész.

A nemzeti konzultációs íveket a szerdai adatok szerint országosan eddig már 1 millió 367 ezer 322-en küldték vissza.