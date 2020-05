Marad a digitális oktatás megyénk újranyíló iskoláiban is

Az iskolák újranyitásának kérdése igen összetett, a diákok, a szülők és a pedagógusok egy része is eltérő véleményen volt az elmúlt hetekben. A szabadságok hiánya miatt főleg az alsóbb évfolyamosok szülei közül várták sokan a júniusi iskolakezdést. Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár szerdán bejelentette, hogy a tanév végéig megmarad a digitális tanrend. Június 2-től a pedagógusok és tanulók oktatási céllal találkozhatnak az iskolában. A felügyeletet minden intézménynek biztosítani kell egészen június 26-ig.

A találgatásoknak vége, a döntés megszületett. Most már tudható, a digitális tanrend mellett az ügyelet és a felzárkóztató foglalkozások elvégzését kell megszervezniük az iskoláknak.

– Ahogy telt az idő, a véleményem is folyamatosan változott. Elsős gyermek anyukájaként először kétségbe ejtett, hogy milyen feladat szakadt a nyakunkba a digitális oktatással. Úgy gondolom, hogy egész jól sikerült a helyzettel megbirkóznunk, nekünk és a tanítóknak is – vélekedett a besenyszögi Farkas Sára.

– Viszont a gyermekeknek már hiányzott a közösség, a tanítók, az iskolai környezet. Fontosnak tartom, hogy visszajelzést kapjak, hol tart a gyermekem, így biztosan igénybe fogom venni a felzárkóztató, konzultációs alkalmakat – emelte ki az anyuka, aki igazán hasznosnak a hagyományos iskolai, napközis táborok újraszervezését tartaná.

– Másodikos ikerlányaimmal tanultunk itthon március közepe óta, leginkább élő videós bejelentkezésekkel oktattak a tanítók – mondta kérdésünkre a tiszaföldvári Szabó Evelin.

– Az elején még a varázsa is megvolt az új rendszernek, de aztán egyre nehezebb volt őket leültetni a telefon elé. Közben dolgoznom is kellett, voltak olyan hetek, amikor a munkahelyemen tanultak. Azt is kipróbáltuk, hogy délután készítettük el a kiadott anyagokat, de úgy sem volt egyszerűbb. A lányoknak hiányoznak az osztálytársaik és a férjemmel a szabadságunk is fogytán, így igénybe fogjuk venni az ügyeletet, ha oktatást is biztosítanak.

A felsőbb évfolyamokban tanító Kiss Emese egyetért a kormányzat döntésével, szerinte sem lenne hasznos, ha újra kötött órarend szerint ülnének vissza a padba a gyermekek.

– Megtörik az a folyamat, amit az elmúlt hónapokban felépítettünk. Természetesen ahogy eddig online formában, júniustól személyesen is rendelkezésre állunk, ha kérdések merülnek fel a családoknál – mondta a pedagógus. Hozzátette: nem egyik napról a másikra dolgozik, az óravázlatokat sok esetben egy hétre előre tervezi, így komoly fejtörést okoz, hogy ezt a rendszert hogyan lehet fenntartani. A növekvő gyerekszám miatt több ügyelet jut rá, de készítenie kell a tananyagokat is.

Versegi Mónika egy szolnoki általános iskola harmadik évfolyamán tanít. Már tizedik hete éli a karanténéletet pedagógusként és szülőként.

– Az iskolai feladatok, leckék, a tanulás otthoni verziója nagy teherként zuhant minden családra. Több évtizedes pedagóguséletem drasztikusan megváltozott, de anyaként is számos hangulati fázist követtem végig a családomban. A „De szuper, nincs suli!”-tól kezdve a tanuláson, majd unatkozáson át eljutva végül a „hiányzik az iskola” érzésig. Az előzmények, körülmények, a kialakult helyzet és jelenlegi állapot szerint én is egyetértek azzal, hogy ebben a tanévben nincs értelme visszatérni a hagyományos oktatáshoz. Kidolgoztunk egy jól bevált rendszert, amit néhány nap miatt nem lenne érdemes megzavarni. Bár egyelőre még nem látom, hogyan működik a gyakorlatban a kormányzati döntés, de alkalmazkodunk hozzá – vélekedett a pedagógus, aki szerint a lelki próbatétel a jövőben fogja megmutatni a hatását.

– Úgy hiszem, valami olyat éltünk meg, ami fontosabb lesz a három hónapos bezártságnál – tette hozzá.