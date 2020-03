Martfűn tartotta lemezbemutatóját a cibaki tehetség, Kertész Iván

A cibakházi ifjú énekes lemezbemutató koncertet tartott a minap a Martfűi Művelődési Központban. Kertész Iván hangja a négy évvel ezelőtt egy televíziós tehetségkutatón tűnt fel, azóta az ország számos pontján énekelt már. A környékbeli falunapok rendszeres fellépője új lemezén is dolgozik.

A huszonkét éves fiatal tehetség, Kertész Iván fél éve készült lemezbemutató koncertjére. Nem hiába, az elmúlt hétvégén ugyanis megtelt a Martfűi Művelődési Központ színházterme.

– Kíváncsi voltam, hogy ennyi idő távlatából mennyi embert mozgat meg a koncert gondolata. Fontos visszajelzés volt, hogy közel telt ház jött össze. Elképesztő volt a színpadon, amikor kiléptem fantasztikus érzés fogott el – számolt be élményeiről Kertész Iván.

– Tavaly július elsején lett kész az első lemezem, melyen összesen tíz olyan dal van, ami nekem íródott. Törekedtünk arra, hogy vegyesen minden stílus megtalálható legyen rajta, de alapvetően a pop és a jazz átmenetét képviselem – részletezte az énekes, majd hozzátette, hogy dalaiban különböző hangulatok és témák merültek fel.

Dalait Hársházi Szabolcs zeneszerzővel és Kotsy Krisztina dalszöveg íróval közösen dolgozzák ki.

– Két éve tevékenykedünk együtt. Ha kipattan a gondolat, akár mondandó, akár zenei világ felkeresem őket és együtt alakítjuk ki a végleges változatot – mondta Iván, akinek hangja 2016-ban egy országos tehetségkutató versenyen is feltűnt. – Akkor álltam először ki a színpadra emberek elé. A gimnázium utolsó évében kezdtem bontogatni a szárnyaimat egyebek mellett Ki mit tud?- on, farsangon, ballagáson. Az érettségi után további versenyeken is részt vettem és elkezdtem építgetni a zenei karrieremet – fejtette ki.

Kertész Ivánt nem csak a környező településeken ismerik, hanem az ország számos pontján fellépett már. Gór-Nagy Erikával a közönségük nagy örömére operettműsort is összeállítottak.

– Az elmúlt években számos különböző településen jártam, a rendezvények jellege és helyszíne is változatos képet mutat persze szép számmal akadnak, város- és falunapok közöttük. A jó közönségeket jegyzem meg, a leghálásabbak a környékbeliek. Például Kunszentmártonban szerveztek egy lecsófőző délutánt, ahol bár nem voltak sokan, talán pont emiatt családias volt a hangulat, nagy szeretettel fogadtak, még a lemezbemutatóra is eljöttek – mesélte emlékezetes fellépését a cibakházi énekes.

– Nem állunk meg, készül a második lemezem – válaszolta, mikor a távlati terveiről kérdeztem, majd kifejtette, hogy várhatóan két év múlva újabb tíz dal jelenik meg a következő korongon. A jelenlegi élményeinek köszönhetően a jövőben több élőzenés koncertet tervez.