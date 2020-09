Más formában, de továbbra is biztosítják az ügyeletet

Miért történt szeptembertől változás a kisújszállási központi orvosi ügyeleti ellátásban? – kérdeztük Kecze István polgármestertől. A városvezető hangsúlyozza, az ügyeleti ellátási forma nem szűnt meg, hiszen az kötelező önkormányzati feladat, viszont mostantól az ügyeletes orvos tartózkodási helye nem Kisújszálláson, hanem Karcagon, a Háziorvosi Intézményben lesz.

– Önkormányzatunk hónapokon át kereste a lehető legjobb megoldást, szerettük volna továbbra is helyben megoldani az orvosi ügyeletet, melyet január 31-ig a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva Mikrotérségi Orvosi Ügyeleti Társuláson keresztül láttatott el. A finanszírozását az Egészségbiztosítási Alaptól kaptuk, emelés legutóbb 2013-ban volt. Akkor 42 forint/lakos/hóra emelték az alapdíjat, mely a mai napig nem módosult.

Ezen felül a társult tag önkormányzatok 2019-ben 72,7 forint/lakos/hó összeget fizettek, azaz többet, mint amennyi az állami finanszírozás volt. Az önkormányzatai hozzájárulás február elsejétől 190 forint/lakos/hó díjra nőtt, köszönhetően az egészségügyben lezajlott szolgáltatási díj és béremelkedésnek. Mivel Kenderes és Ecsegfalva önkormányzata kijelentette, hogy ezt a magas díjat nem tudja kifizetni – hozzáteszem, mi sem gondolkodtunk ennek a végleges megoldásában, de a város költségvetésének készítésekor beállítottuk pár hónapra a magasabb összeget –, közben kerestük a legjobb megoldást – tette hozzá a városvezető.

Kecze István elmondta, körbejárták az összes lehetőséget, így azt is, hogyan tudnák helyben megoldani az ügyeletet, és ez a városnak mennyi plusz kiadás lenne évente.

– Számításaink szerint ha egyedül vállaltuk volna, akkor évi több mint hatvanhárommillió forintot kellett volna hozzátenni az állami finanszírozáshoz. Ha úgy, mint eddig, akkor plusz negyvenmillió forintot, amit csak adóemeléssel, vagy a költségvetés átcsoportosításával tudtunk volna biztosítani, de akkor megszűnik a kultúra, a sporttámogatás vagy az út-híd keret, azaz nem lesz egyetlen négyzetméter út-, járdajavítás aszfaltozás.

– Mivel a díj akkor csökken, ha a lakosságszám nő, tárgyalásokat folytattunk Kunhegyessel, Fegyvernekkel és körzetével, valamint a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulással. Kunhegyes elzárkózott az együttműködés lehetőségétől, Fegyvernek és térsége esetében az ügyeleti ellátás és a háziorvosi ellátás között nem lett volna biztosítva az időbeli folytonosság, így csak a Karcaghoz történő csatlakozás maradt egyetlen megoldásként – sorolta a polgármester.

Erről rendkívüli ülések sorozatán döntöttek, ahol a betegforgalmat is áttekintették.

– A szolgáltatótól kapott adatok alapján azt láttuk, hogy az esetek nyolcvan százalékában indokolatlanul veszik igénybe az ügyeletet a betegek, olyan panaszokkal keresik fel, melyek hetek óta fennállnak, vagy a következő háziorvosi rendelés is megvárható vele. Azaz az esetek húsz százaléka az, aki valóban ellátásra szorul, és ennek is a húsz százaléka kerül be a karcagi kórházba. Ez százból négy eset, ami éves szinten százharminckét, havonta tíz beteget jelent – sorolta a városvezető, mi támasztotta alá a karcagi ügyelethez való csatlakozásukat.

– Tudjuk, hogy a mentősökre több feladat hárul, ezért az Országos Mentőszolgálattól egy betegellátó autót is igényeltünk, melyen mentőorvos vagy magasan képzett mentőtiszt szolgál, akiket kimondottan sürgősségi esetekre képeztek ki. Ennek a beállítására ígéretet kaptunk. Összehívtuk az orvosainkat is, nagyon pozitív volt a hozzáállásuk, azt mondták, szakmailag ez mindenképpen nagy előrelépést jelent. A jövőben még fontosabb szerepe lesz a mentőknek, a diszpécsernek, aki felveszi a betegektől érkező hívásokat. A mentőseink munkakörülményein a közeljövőben próbálunk javítani akár egy komfortosabb épületbe való elhelyezéssel is – mondta Kecze István.