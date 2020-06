Második helyen végzett 24 órás versenyen a Verseghy gimi csapata

A hosszabb múltra visszatekintő „Aludj máskor” 24 órás versenyt idén először online rendezték meg. Az idei verseny témája a modern jégkorszak és tudósai volt.

A Verseghy Ferenc Gimnázium Verológusok csapata kemény küzdelemben szerezte meg a képzeletbeli dobogó második fokát. A csapat a nagykörűi Ökoturisztikai Látogatóközpontba költözött be egy hétvégére.

– Huszonnégy órán keresztül kaptunk feladatokat egyfolytában, amiket teljesíteni kellett és időben feltöltve online visszaküldeni. Országosan 10 csapat vett részt. főleg Nyugat-Magyarországról. Győrből, Sopronból, illetve Budapestről. Kelet-Magyarországról velünk együtt csak két csapat versenyzett. Az egész gimiből vannak tagok, főleg a korábbi élő versenyekről, de van, aki először van velünk – kezdett bele Tónai Sára, tizenegyedikes diák.

– Előfeladatok voltak, neveket kellett kitalálni. Így lettem én például Dr. Sára Dokimsha. Mi vagyunk India a játékban, kutatócsapatot alkotunk és professzorokat játszunk.

– Nagyon különböző feladatokat kaptunk – vette át a szót egy másik csapattag, Balogh Ilka tizenegyedik osztályos.

– Ezek a palacsintasütéstől kezdve, a napkitörés modellezésén – amit egy time-lapse videóval oldottunk meg –, vagy az alufóliasisakos nemzeti bobcsapat futamán át, a Tetris challenge kihívásig terjedtek. Meg kellett küzdenünk a többször megszakadó internetkapcsolattal is, ami egy online versenynél elég kellemetlen. Szerencsére a település lakosainak segítségével ezt is elhárítottuk.

– Ilyenkor az eredményhirdetés előtt vagyunk a legfáradtabbak, de most is, mint mindig kicsit felpezsdülünk az eredményre várva. Szombat este 7 órakor hetedikek voltunk az első részeredménynél, hajnalban is még a hatodik-hetedik helyen álltunk. Vasárnap reggel azután voltak ilyen makettező feladatok, amit jól sikerült megoldanunk és így végül sikerült felugrani a második helyre. És közben remekül szórakoztunk – mesélte Gyuricskó István, aki most érettségizett és a vizsgák után kezdte szervezni a versenyt.