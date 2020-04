Többnyire megyénkben is betartják a vásárlási idősávos korlátozást

A tapasztalatok szerint a legtöbb megyei tudomásul vette, és be is tartja a vásárlásokra vonatkozó megváltozott szabályokat.

Mint ismert, a szombaton életbe lépett kijárási korlátozás alapján kilenc és tizenkét óra között csak a hatvanöt év felettiek mehetnek boltba, piacra és gyógyszertárba. Vajon hogyan néz ki ez a gyakorlatban?

– Az idősávos vásárlási korlátozás szabályainak betartásáért a boltosok a felelősek – tudtuk meg Vámos Györgytől, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárától.

– Ez csak úgy működhet, mint a fiatalkorúak alkohollal történő kiszolgálásának tilalma esetében. Vagyis, ha a boltosban kétely támad a vásárló életkorát illetően, meg kell kérnie, hogy igazolja azt. A gond az, hogy erre a vevő nem köteles…

– Ha azonban a boltos továbbra is kételkedik, megkérheti a vásárlót, hogy hagyja el a bolt területét – folytatta a szabályok értelmezését Vámos György.

– Ha ez nem történik meg, az eladó rendőrt hívhat, miután erre figyelmeztette a vásárlót. A többség egyébként minden zokszó nélkül betartja a szabályokat, az viszont már más kérdés, hogy tetszik-e nekik… Egyesek szóvá tették, hogy szombaton problémát okoz nekik ez a beosztás, ugyanis akkor a déli ebédet nem tudják megfőzni. Ezek azonban csak vélemények, tapasztalatok, melyeket mi összegyűjtünk, értékelünk, és a fontos, kiemelt észrevételeket továbbítjuk a kormánynak – tette hozzá.

Fekete Tibor, a COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója hírportálunknak elmondta, hogy az első napok tapasztalatai alapján zökkenőmentes az idősávos vásárlási rendre történő átállás.

– A korlátozó intézkedések kihirdetését követően kidolgoztunk boltjainkra egy intézkedési csomagot. Lehetőség szerint mindenhol egységes szombati nyitvatartást rendeltünk el, ami több boltnál hosszabbított nyitvatartást jelent, vasárnap pedig minden üzletünket zárva tartottuk. Délelőtt 8:50-kor tízperces technikai szünetet tartunk, ezzel szeretnénk segíteni a korosztályok közti gördülékeny váltást. A legtöbb üzlet arról számolt be, hogy nem volt fennakadás, vásárlóink türelmesek és együttműködők. Van, ahol a rendőrség vagy a polgárőrség munkatársai is segítenek a vevőknek az eligazodásban. Mivel már korábban is vezettünk be vevőink számára járványügyi ajánlásokat, rendkívüli szabályokat, nem érte őket váratlanul az idősávos rendhez történő alkalmazkodás sem – mondta a cégvezető.

Az egyik szolnoki bevásárlóközpont pénztárosától megtudtuk, hogy az eddigi tapasztalatok szerint nem mindenki tartja be az idősávokat. Mind az időseket, mind a fiatalokat figyelmeztetni kell erre. Néhányan azonban nem is törődnek vele. A biztonsági őr azonban odafigyel arra, hogy minden a szabályok szerint történjen, még akkor is, ha egyesek megpróbálják kijátszani azt. Volt például olyan szépkorú, aki kilenc óra előtt azt mondta, hogy még nincs hatvanöt éves, amikor viszont kilenc és tizenkét óra között ment vásárolni, már volt annyi…

A szolnoki vásárcsarnok árusai nem örülnek annak, hogy délelőtt kilenctől délig csak a hatvanöt év felettiek vásárolhatnak. Mint az egyik kereskedő is elmondta, különösen hétvégén érintheti ez őket rosszul, ugyanis a fiatalabb korosztály jellemzően délelőttönként szokott ezeken a napokon bevásárolni, és az árusok jelentős része is elcsomagol már dél körül. Most félő, hogy így mind többen inkább az üzletláncok áruházait keresik fel, hiszen ott is megkaphatják a szükséges zöldséget, gyümölcsöt, és egy helyen le is tudhatják beszerzéseiket. Ez azért is aggályos, mivel igaz ugyan, hogy sok nyugdíjas látogatja a piacot, ám az árusok legnagyobb bevételét nem ez a korosztály biztosítja. Sok idős sem örül a rendelkezésnek, mivel sokan, főleg, ha messzebbről, netán a környező településekről érkeznek, szeretik a bevásárlást korán, kilenc előtt letudni.

Az őstermelők legtöbbje pedig egyébként sem szokott délutánig maradni, sőt, kisebb árumennyiséggel még délig se, így a tizenkét óra utáni látogatók eleve kisebb áruválasztékkal számolhatnak.

– Az idősávos vásárláshoz kénytelenek voltak alkalmazkodni a vevők, kint vannak a rendőrök, közterület-felügyelők és a katonaságtól is, hogy ellenőrizzék – nyilatkozta megkeresésünkre Andrási Imre, a piacot üzemeltető Szollak Kft. ügyvezetője.

– Első nap tízpercenként tájékoztattuk a vásárlókat a hangosbemondón, de a bejáratoknál is kiplakátoltuk. Nem is volt probléma a helyzet tudomásulvételével. A vásárlók száma persze visszaesett, de egyelőre még van annyi vevő, hogy érdemes nyitva tartani.

Kedden már az idősávos vásárlási korlátozás szabályai szerint piacoztak Jászberényben is. A Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. több helyen kifüggesztett tájékoztatója felhívja a figyelmet egyebek mellett arra, hogy a hatvanötödik életévet betöltött személy a piacot kilenc és tizenkét óra között látogathatja. Ottjártunkkor azt tapasztaltuk, mindenki rendben betartotta a korlátozásokat.