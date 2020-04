Igyekeznek betartani a kijárási korlátozást megyénk lakosai

A napokban életbe lépett kijárási korlátozás térségünk valamennyi településén éreztette hatását. Körképünkben az egyes környékbeli falvak és városok önkormányzati intézkedéseit, azok fogadtatását, valamint a hétköznapokban bekövetkezett változásokat is górcső alá vettük.

Kecze István, Kisújszállás polgármestere érdeklődésünkre elmondta, a helyi vásárlóközönség egészségének megóvása érdekében fokozott fertőtlenítést kértek a boltoktól, különösen a bevásárlókosarak fogantyúi, a polcok, a pénztár és a vásárlótér esetében.

– A piac korlátozott árusítói körrel üzemel, annak érdekében, hogy biztosítsuk az élelmiszerek, a friss zöldségek és gyümölcsök beszerzésének ezt a módját – taglalta a település első embere. Hozzátette, hogy a kisújszállásiak többsége megértette az intézkedés célját, és fegyelmezetten, önként betartják a szigorúbb szabályokat.

Minden hetvenedik életévét betöltött kisújszállási kapott a postaládájába értesítőt arról, hogy az önkormányzatnál milyen segítséget vehet igénybe. Eddig ötvenen jelentkeztek, és kérték a napi élelmiszer-vásárlásban és a gyógyszerkiváltásban való közreműködést.

A falu önkéntesei segítenek gyerekeknek és időseknek

Bár az idősávos vásárlás kezdetben okozott némi félreértést, Tiszapüspöki polgármestere szerint azóta már ezt is megértette a lakosok nagy része a településen.

– El kellett magyarázni, hogy ezek az időszakok, melyeket megadtak, nem azt jelentik, hogy ilyenkor kötelező kimenni. A lakosság azóta már megértette és elfogadta – mondta Bander József. A településvezető kérdésünkre elárulta, rendelkezésre áll a megfelelő számú önkéntes az idősebb lakosok, a gyermekek és a házi karanténban lévők megsegítésére.

– B-tervet is készítettünk arra az esetre, ha az önkéntesek közül megbetegedne valaki, akkor is megoldott legyen az ellátás – tette hozzá a településvezető. A faluban jelenleg hárman vannak hatósági karanténban, ők külföldről tértek haza. A polgármester hangsúlyozta, ők nem bizonyítottan fertőzöttek, biztonsági okokból állnak megfigyelés alatt.

Csak a legszükségesebb esetekben indulnak útnak

– Az abonyiak jelentős többsége otthon marad, és valóban csak a legszükségesebb esetekben hagyja el otthonát. Ez vonatkozik minden korcsoportra – tájékoztatta hírportálunkat az abonyi önkormányzat sajtóreferense. Lőrinczy Veronika kiemelte, napi szintű kommunikációval segítik a legalapvetőbb információk eljutását a célcsoporthoz. Így a kijárási korlátozásról is első kézből értesülhettek a helybeliek az Abony App elnevezésű mobilalkalmazáson keresztül, de a közösségi oldalakon és a város hivatalos honlapján is.

– Tudjuk, hogy a digitális információk nem jutnak el mindenkihez, ezért molinókkal, plakátokkal is „rásegítünk” – ecsetelte a szóvivő.

A kijárási korlátozás, s a veszélyhelyzet a város hitéletén is éreztette hatását. A lakosság azonban a körülmények ellenére is hozzájut a lelki tartalmakhoz. Múlt vasárnap például online szentmisét celebrált Molnár Péter plébános.

Kunszentmártonban is maszkokat varrnak

– Egészen jól működik a kijárási korlátozás Kunszentmártonban – erről már Wenner-Várkonyi Attila polgármester számolt be, aki azt is hozzátette, hogy szombaton rengeteg kérdés érkezett a hivatalba a szabályozással kapcsolatban. Mára viszont alig mozognak az utcán.

Kunszentmártonban önkéntesek és a varroda dolgozói is maszkokat készítenek. A minap kétszáz darabot osztottak szét a helyi lakosok között. Magánszemélyek, nyugdíjasok, a varrodai dolgozók a munkaidő után vállalták a kétrétegű maszkok készítését. Szűk egy hét alatt több száz készült el, melyekből először a helyi postásoknak, polgárőröknek, háziorvosoknak és hivatali dolgozóknak jutott. Telefonon egyeztethető az is, hogy a hivatal önkéntes munkatársai kiszállítják azokat, de egyebek mellett Kungyalun is terveznek osztást a következő napokban.

Kerékpárosokkal se lehet találkozni a falu utcáin

Tiszavárkonyon is úgy tűnik, fegyelmezetten veszik tudomásul az emberek a rendeletben foglaltakat. Hegedűs István polgármester elmondta, kihaltak az utcák, sokszor olyan benyomást keltenek, mintha „Csernobilban járnának”, még kerékpárosokkal se nagyon találkozni. Az idősek is otthon maradnak, inkább a kertben tevékenykednek, ahogy egyébként a polgármesterék is. Párszor megesett, hogy gyerekkel futottak össze az utcán tanulási időben, őket persze hazaküldték.

Előfordult, hogy próbáltak visszaélni a jóakarattal

– Kis település vagyunk, nem volt sok nehézségünk a kijárási korlátozás szabályainak betartásával. A faluban egy élelmiszerbolt működik, mindenki megfelelő időpontban látogatja – osztotta meg tapasztalatait Fórizs Ágnes Karolina, Mezőhék polgármestere. Kiemelte, a falugondnok segítségére bárki számíthat, például a gyógyszerek kiváltásában. Ez azért lényeges, mert patika nincs a településen.

Alattyánon az Idősek Klubja a nappali ellátást felfüggesztette, a klub tagjai az intézményt nem látogathatják. Huszár Arnold polgármester érdeklődésünkre elmondta, hogy az intézmény munkatársai helyi önkéntesekkel kiegészülve látják el az időseket a településen. Ez bevásárlást, gyógyszerkiváltást és szükség esetén házi gondozást jelent.

– Érdeklődtünk az időseknél, és visszajelzéseik alapján ezek a figyelemfelhívó információk eljutottak hozzájuk. A kijárási korlátozáshoz pozitívan állnak a lakosok – tette hozzá a polgármester. Az élelmiszerüzletbe egyszerre tíz ember mehet be. A vásárlásra vonatkozó szabályok betartatásában a polgárőrök is közreműködnek. Huszár Arnold elmondta, hogy vannak olyanok is, akik próbálnak visszaélni a segítséggel. Előfordul, hogy olyan idősnek kérik az ellátását, akinek helyben több gyermeke, unokája is van, akik gondoskodni tudnának róla.

Körképünkből tehát kiderült, mindenhol óvatosságra intik a lakókat. Erre szükség is van, hiszen bár a szerdán kiadott adatok szerint megyénk eddig a legkevésbé fertőzött térségek közé tartozik, a koronavírus elleni harc még korántsem ért véget. Ezért is fontos, hogy mindenhol betartsák a kijárási korlátozás szabályait, és a minimálisra csökkentsék a betegség átadásának esélyét.